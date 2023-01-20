記者郭世賢／新北報導

2023春節有10天假期，民眾常利用連續假期來將自己土地作環境整理，新北市政府農業局提醒大家，整理土地時如果涉及未依規定申請，擅自使用怪手開挖整地，將派員立即前往制止取締並依水土保持法規定，依法可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，如有涉及致生水土流失者，就要面臨6個月以上5年以下有期徒刑的刑責；另山坡地衛星影像監測也是365天全年無休，農業局呼籲民眾取締無假期，請不要趁春節期間以身試法。

▲新北山坡地違規取締春節不打烊，擅自開挖整地最高罰30萬。（圖／新北市農業局提供）

農業局指出，除透過公所、派出所第一線查通報外，另民眾檢舉或輔以科技監測讓山坡地違規無所遁形，未先申請水土保持計畫而擅自開發、經營或使用之行為將以水保法處最高30萬元之罰鍰或移送地檢署偵辦。曾有烏來區民眾在春節期間未經申請擅自開挖整地，第一時間經警察局到場制止，因行為人涉及侵占國有地，農業局也已移送司法機關偵辦並依水土保持法裁罰6萬元及限期改正。

農業局表示，為宣導水土保持教育，結合時下最流行日本知名動畫灌籃高手拍攝「教練！我想要打籃球」創意宣導影片，主題以熱血、幽默詼諧的方式傳遞山坡地申請流程及水保知識，以更貼近民眾方式，傳達水土保持法重要性及違規開挖山坡地嚴重性。

農業局長李玟表示，春節期間民眾若有發現不明人士及機具，隨意開挖山坡地或堆積土石之行為，可撥打1999新北市民專線通報，將立即前往制止取締，另若有水土保持法規相關問題或水土保持書件填寫疑問，可於上班日每周一、四上午9點到12點到新北市府22樓服務台洽詢，也可撥打專線：02-2965-9930亦會有專業技師諮詢服務，來避免違反水土保持法之情事發生。