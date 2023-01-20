YouTuber帶豬肉返台挨罰20萬！怒嗆「送給台灣大紅包」遭罵翻

▲為了防範非洲豬瘟，台灣先前有規定，禁止從豬瘟區攜帶豬肉入境。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

YouTuber「台灣家庭在德國」近日返台過年，沒想到行李中放了一包德國香腸，因此遭罰20萬元，氣得妻子Sophia質疑「符合比例原則嗎」，消息傳開以後，Sophia的言論也慘遭網友罵爆。

「台灣家庭在德國」日前在YouTube頻道上傳了一段影片，Sophia已經5年半沒有回台，這次與家人一起搭機返台，卻因為丈夫的行李箱中帶了德國香腸，因此遭罰20萬元。

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Sophia對此感到十分不解，丈夫每次從德國來台灣時，都會攜帶一些特產，作為親友的禮物，就是台灣人情味的體現，並非罪大惡極的行為，撞死2個人能夠10萬元交保，為何帶德國香腸入境，反而要罰20萬元。

Sophia質疑，這種罰款是否符合比例原則，丈夫的祖父母也是在台灣鄉下務農、曾經養過豬，因此絕對不會想去危害豬隻，「老公說這20萬就當作花錢消災，送給台灣一個大紅包吧！」

影片曝光後，Sophia瞬間被網友轟爆，也因此將影片的評論功能關閉。不過，影片仍被轉傳到Dcard上討論，許多網友氣得痛罵，「好好笑，都宣傳快2年了到現在還不知道，攜帶豬肉製品入境要罰20-100萬，還在檢討國家法律違反比例原則？？本人在機場工作機場到處都有提醒，不要帶肉類製品」、「她一直狂說他老公帶的，他們根本不知道熟食能帶。他老公也是一個台灣阿北好嗎？！就算德國籍然後呢？機場落地後的標示真的多到不可能看不到，還說送給台灣大紅包，笑死」、「他還留言帶風向，說台灣是不文明的國家，根本沒搞對重點」、「20萬也不是什麼『大』紅包，還花錢消災咧。送給台灣20億再說好嗎？」