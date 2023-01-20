謹慎用電小心火燭　南消呼籲民眾小心防災平安過好年

▲台南市消防局提醒民眾，過年期間小心火災意外事故發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年關將至時序漸冷、為因應春節連續假期，民眾火源使用驟增，防範火災意外事故發生及提醒民眾對火災預防之重視，台南市消防局於農曆春節期間辦理多場防火宣導活動。

消防局指出，為讓民眾了解當火災發生時如何初步的緊急應變，以建立民眾防火防災知識及正確逃生觀念，讓生命安全更有保障，加強民眾災害應變知識，事故發生時能有適當正確防火防災觀念及作為，消防局所屬各大隊舉辦多場防火防災宣導活動。此外，今年冬天也較為以往更加寒冷，消防局更請各位民眾注意熱水器及瓦斯爐的使用安全，避免通風不足造成憾事。

為避免發生火災發生，消防局提醒民眾冬季家庭常用電器，如暖風扇、電暖爐、電毯等電器，這些往往是居家火災的主要原因。為防範電氣火災，民眾應提升家用電器設備、電線等本質安全，經常檢視家中插頭及插座，避免鬆動而產生危險，檢視是否有焦黑、綠鏽或累積灰塵的現象。

民眾常使用的延長線是居家電氣火災的頭號禍首，使用延長線很容易造成負載，引發火災，延長線務必選擇有「商品安全標章」及保險絲安全裝置或過負荷保護裝置的產品，避免延長線旁堆積雜物或受到物品壓迫。

市長黃偉哲特別提醒，民眾防範電氣火災應謹記不用不插等「五不一沒有」口訣︰「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「電源插座不常插」、「電器旁不放物品」及「沒安全標章的電器，千萬不要使用」；另外居家裝璜應使用不燃性材料或經防火處理之耐燃材料，如地毯、窗簾等，宜選購具有防焰標示的防焰物品，減少家中可燃物及雜物堆放，避免蓄積熱源起火燃燒，期能有效降低火災發生之風險。

消防局長李明峯表示，在低溫寒流下，民眾常因天氣寒冷而緊閉門窗，故特別在使用燃氣熱水器、瓦斯爐時，需記得要打開窗戶，保持通風，並且檢視熱水器是否正確安裝，如有疑慮，應委託合格承裝業協助檢視及改善，以確保安全。一氧化碳是冬天裡一個隱形於住家密閉空間之中的無形殺手，請為自己與家人留一扇生命之窗。