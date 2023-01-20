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加強金融機構巡邏守望　北港警為治安把關

▲年節前、後民眾提領款頻繁，北港警方加強宣導各項防範措施，減少歹徒有機可趁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲年節前、後民眾提領款頻繁，北港警方除規劃金融機構守望、巡邏等勤務之外更加強提升見警率。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆新年不少民眾會前往銀行郵局趕著提領現金或兌換新鈔備紅包迎好兆頭，北港警分局為強化「保護民眾存款、提款安全」，除規劃金融機構守望、巡邏等勤務之外更加強提升見警率，副分局長文庭章也率隊至轄內詐欺車手提領熱點銀行、超商宣導反詐騙並與民眾面對面溝通，以維護民眾生命財產安全。

副分局長文庭章指出，年節前、後民眾提領款頻繁，警方除加強宣導各項防範措施，減少歹徒有機可趁，對於提領大額現金，警方也提供護鈔服務，只要一通電話，轄區派出所會立即指派員警協助，讓提領款民眾安心。

▲年節前、後民眾提領款頻繁，北港警方加強宣導各項防範措施，減少歹徒有機可趁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港警方春節連續假期對於轄區提款機、大賣場、超商、彩劵行等營業場所，加強規劃勤務維護安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警分局長蔡培元表示，春節連續假期對於轄區提款機、大賣場、超商、彩劵行等營業場所，加強規劃勤務維護安全，並與保全業者建立聯繫窗口，尤其提款機運補鈔，範圍分佈較廣，各大超商、大賣場均有設置提款機，遇有巨額運鈔，隨時向警方申請護鈔，以策安全。

北港警分局也特別提醒，年關將近金錢流動大、民眾尾牙聚餐頻繁，北港警方除將加強防搶、防竊、反詐騙、取締重大交通違規及春節交通疏導等工作外，在春節期間並提供舉家外出巡邏等多項便民措施，希望民眾能多加利用，如有需要可隨時與警方連絡，警方可提供即時服務。

▲年節前、後民眾提領款頻繁，北港警方加強宣導各項防範措施，減少歹徒有機可趁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港警方春節連續假期對於轄區提款機、大賣場、超商、彩劵行等營業場所，加強規劃勤務維護安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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