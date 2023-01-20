伊拉克踩踏意外升至4死！球迷衝破封鎖線硬闖　被推倒地後淒厲呼救

▲伊拉克19日爆發大型踩踏事件，目前已造成4死60傷。（圖／達志影像／美聯社）
記者葉睿涵／綜合報導
伊拉克19日舉辦阿拉伯海灣盃決賽，不料南部巴士拉（Basra）的棕櫚樹幹體育場（Palm Trunk Stadium）卻在賽前爆發大規模踩踏事件，目前死亡人數已上升至4人，另外還有約60人受傷，其中不乏傷勢嚴重者。
الجماهير العراقية متعطشه للفرح— فيصل الحمد الحليله (@f_alhelailah) January 19, 2023
ما هم مصدقين تنطلق عندهم بطولة رياضية#خليجي25#خليجي25_بصراوي pic.twitter.com/wtYHRLXxGd
綜合外媒報導，棕櫚樹幹體育場是一座可容納6.5萬人的圓形建築，東道主伊拉克當晚將在場內迎戰阿曼足球隊，吸引不少當地民眾爭相入場觀賽，將體育館外的道路擠得人山人海、水洩不通。
الجماهير العراقية تحاول دخول الملعب بأي طريقة تكون عند ملعب البصره #جذع_النخلة لحضور مباراة النهائي بين #العراق_عُمان— sahab سحاب (@sahabnews1) January 19, 2023
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..#خليجي_25_بصراوي #خليجي_25#خليجي_زين_25 #كاس_الخليج#كاس_الخليج_العربي_25 #عُمان#نهائي_كأس_الخليج #العراق pic.twitter.com/Lon1YQ3IE4
不料，伊拉克足協卻發布了震驚的消息，球賽有90%門票早在開球前就已售罄，讓許多伊拉克球迷深感不安，因為這是伊拉克自1979年來，首度舉辦阿拉伯海灣盃，而他們之中有些人甚至是跨越了多個省份，過來觀賽的。
كارثه قد تحدث لا سامح الله!!— (@iM_13i) January 19, 2023
شوارع البصره لا تحتمل كمية الجماهير المتواجده فيها !!
كمية تدافع وكمية بشر غير طبيعيه الامور خرجت عن السيطره
مانقول بس غير يارب ماتصير كارثه اليوم. pic.twitter.com/CJ73cDJhLy
為了讓場外球迷也能一起共襄盛舉，內政部特別架設了4台大型轉播螢幕，讓沒買到門票的球迷也能同步收看轉播，可惜球迷高昂的情緒依舊難擋，導致一場大型踩踏意外就此爆發。
#عاجل— شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) January 19, 2023
محافظ #البصرة أسعد العيداني: إذا استمر التدافع قرب الملعب فقد يتم نقل المباراة النهائية لخليجي 25 خارج #العراق pic.twitter.com/0Pyj1fLW6r
從網上流出的現場畫面可見，由於負責維持秩序的安全部隊未能阻止暴動的球迷，有部分人士衝破封鎖線後，強行打開其中一扇大門闖入體育場，現場也有球迷因被推倒在地慘被踩踏，躺在地上大聲求救。
▲球迷衝破封鎖線後，強行打開一扇門闖入體育場。（圖／達志影像／美聯社）
現場民眾阿德南（Moumen Adnan）告訴半島電視台，「我沒有想到現場會如此混亂，我在人群的推擠中突然摔倒，導致我的手部受傷，最後甚至沒能進入體育場。」半島電視台指出，這起事件目前已導致4人死亡，約60人受傷，其中還有部分傷者「情況危急」。
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