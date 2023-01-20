　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊拉克踩踏意外升至4死！球迷衝破封鎖線硬闖　被推倒地後淒厲呼救

▲▼伊拉克19日爆發大型踩踏事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊拉克19日爆發大型踩踏事件，目前已造成4死60傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

伊拉克19日舉辦阿拉伯海灣盃決賽，不料南部巴士拉（Basra）的棕櫚樹幹體育場（Palm Trunk Stadium）卻在賽前爆發大規模踩踏事件，目前死亡人數已上升至4人，另外還有約60人受傷，其中不乏傷勢嚴重者。

綜合外媒報導，棕櫚樹幹體育場是一座可容納6.5萬人的圓形建築，東道主伊拉克當晚將在場內迎戰阿曼足球隊，吸引不少當地民眾爭相入場觀賽，將體育館外的道路擠得人山人海、水洩不通。

不料，伊拉克足協卻發布了震驚的消息，球賽有90%門票早在開球前就已售罄，讓許多伊拉克球迷深感不安，因為這是伊拉克自1979年來，首度舉辦阿拉伯海灣盃，而他們之中有些人甚至是跨越了多個省份，過來觀賽的。

為了讓場外球迷也能一起共襄盛舉，內政部特別架設了4台大型轉播螢幕，讓沒買到門票的球迷也能同步收看轉播，可惜球迷高昂的情緒依舊難擋，導致一場大型踩踏意外就此爆發。

從網上流出的現場畫面可見，由於負責維持秩序的安全部隊未能阻止暴動的球迷，有部分人士衝破封鎖線後，強行打開其中一扇大門闖入體育場，現場也有球迷因被推倒在地慘被踩踏，躺在地上大聲求救。

▲▼伊拉克19日爆發大型踩踏事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲球迷衝破封鎖線後，強行打開一扇門闖入體育場。（圖／達志影像／美聯社）

現場民眾阿德南（Moumen Adnan）告訴半島電視台，「我沒有想到現場會如此混亂，我在人群的推擠中突然摔倒，導致我的手部受傷，最後甚至沒能進入體育場。」半島電視台指出，這起事件目前已導致4人死亡，約60人受傷，其中還有部分傷者「情況危急」。

伊拉克驚爆踩踏意外！球迷搶入場「人頭塞到不見空隙」　已2死80傷

ET快訊
台中小開酒駕賓士害死22歲女　竟喊：以為撞到鬼
快訊／26歲騎士噴飛墜橋！　送醫不治
快訊／外送員沒死！等雞肉飯車被偷　台中男被火車輾斃
蔡英文正陷入「天人交戰」　他曝陳建仁、鄭文燦組閣恐生變
台南女徵婚！　「要求存款500萬」11項條件曝
快訊／騎士從大橋摔下！　當場斷氣
今年首次女性教召！員額220人　8處受訓單位曝光
穴居涵洞多年…新北男披薄外套「凍死石縫中」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國一改先前立場！　紐時：考慮助烏克蘭「反攻克里米亞」

連續3天出包！　澳洲航空客機「引擎故障」急繞圈返航

伊拉克踩踏意外升至4死！球迷衝破封鎖線硬闖　被推倒地後淒厲呼救

日本最快春天放寬「室內口罩令」！新冠下修「流感同類傳染病」

水管工擁「26cm巨鵰」女伴凍未條！改行當AV男優　千人斬賺翻

點飛機餐要求一堆？空姐揭「最討人厭4種乘客」　這動作秒踩雷

美鬧蛋荒價格狂飆！「1顆雞蛋賣20元」超奢侈　邊境走私量激增108%

小孩大鬧機場！踩上行李輸送帶　媽勸不聽「廣播說要報警」秒安靜

法國民眾大罷工「反年金改革」　逾百萬人上街抗議

WHO：中國通報新冠肺炎住院數「暴增70％」　創疫情以來高峰

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

愛貓逛展哈氣找嘸原因 拿「假貓」牠秒暴怒出拳

美國一改先前立場！　紐時：考慮助烏克蘭「反攻克里米亞」

連續3天出包！　澳洲航空客機「引擎故障」急繞圈返航

伊拉克踩踏意外升至4死！球迷衝破封鎖線硬闖　被推倒地後淒厲呼救

日本最快春天放寬「室內口罩令」！新冠下修「流感同類傳染病」

水管工擁「26cm巨鵰」女伴凍未條！改行當AV男優　千人斬賺翻

點飛機餐要求一堆？空姐揭「最討人厭4種乘客」　這動作秒踩雷

美鬧蛋荒價格狂飆！「1顆雞蛋賣20元」超奢侈　邊境走私量激增108%

小孩大鬧機場！踩上行李輸送帶　媽勸不聽「廣播說要報警」秒安靜

法國民眾大罷工「反年金改革」　逾百萬人上街抗議

WHO：中國通報新冠肺炎住院數「暴增70％」　創疫情以來高峰

太辣！小玉兒小年夜「炸出美胸辣腿」　長輩敏感題...一句話直接堵回去

台中製刀廠小開金錢豹續攤！酒駕賓士奪1命　竟喊：以為撞到鬼

祖雄穩交1年「帶佳娜見父母了」！曾求婚成功　她激動狂喊：我說Yes

王柏融生涯首度育成球員參加春訓　背號199二軍起步

首份全球「碳移除」報告出爐　減碳與碳移除雙管齊下才來得及

快訊／台72線自撞護欄！26歲騎士噴飛墜3層樓高橋下　送醫不治

「1款超下飯料理」堪稱最油年菜！營養師曝「過年超NG食物」

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

高手在民間！台中阿伯神手4年做出「隱藏版小人國」

PO溫馨家庭照慶新年！　姐姐「怨念祝賀語」笑翻千人：快檢查戶口

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

國際熱門新聞

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

首爾最大貧民窟大火！死傷不明　500人急避難

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

特斯拉再出招！　改款Model 3外型曝光

8歲出家當女僧　鑽石商小公主「放棄上億財產」

他擁26cm巨鵰女伴凍未條！改拍AV賺翻

片場誤殺攝影指導　亞歷鮑德溫過失殺人罪起訴

普丁心腹：俄國戰敗可能引發核戰

84公斤壯男被「巨魚」拖入海中　瞬間消失

進口俄原油　這國秘密救了烏克蘭

日媒：日本傾向4月1日起調降COVID-19分類等級

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

男童失控大鬧　廣播「說要報警」秒安靜

教室被世界最毒蛇咬傷　17歲女30分鐘內死亡

更多熱門

相關新聞

伊拉克驚爆「踩踏意外」已2死80傷

伊拉克驚爆「踩踏意外」已2死80傷

伊拉克19日舉辦阿拉伯海灣盃決賽前夕，南部巴士拉（Basra）的棕櫚樹幹體育場（Palm Trunk Stadium）突然爆發大規模踩踏事件，目前已造成至少2人死亡，數十人受傷。

在賽車場穿短裙　17歲少女被16男包圍暴打

在賽車場穿短裙　17歲少女被16男包圍暴打

台中母嬰遭撞雙亡　家屬提質疑警消回應了

台中母嬰遭撞雙亡　家屬提質疑警消回應了

司機「少1動作」輾斃母子　網怒：只有台北公車有做到

司機「少1動作」輾斃母子　網怒：只有台北公車有做到

輾斃過馬路母子　司機疑有多次違規紀錄

輾斃過馬路母子　司機疑有多次違規紀錄

關鍵字：

伊拉克阿拉伯海灣盃踩踏事件

讀者迴響

熱門新聞

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

KID對「出生15天兒子」做1事被罵慘！緊急道歉了

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

屏東高中女放學搭錯車　竟環台半圈坐到北車

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

72萬粉大胃王YTR宣佈「無限期停更」

今天16：19進入大寒！　「1物品」不能留

買2本2000元刮刮樂實測　「這序號」每次買都中獎

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

即／花蓮4連霸議員張正治病逝　享年57歲

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

命理師：3生肖財運極佳一定要買彩券

首爾最大貧民窟大火！死傷不明　500人急避難

最美禮生真的脫光了！

更多

最夯影音

更多
陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來
電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面