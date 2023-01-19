伊拉克驚爆踩踏意外！球迷搶入場「人頭塞到不見空隙」　已2死80傷

BREAKING: One dead, multiple injured in stampede ahead of football match in Iraq



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記者葉睿涵／綜合報導

伊拉克19日舉辦阿拉伯海灣盃決賽前夕，南部巴士拉（Basra）的棕櫚樹幹體育場（Palm Trunk Stadium）突然爆發大規模踩踏事件，目前已造成至少2人死亡，數十人受傷。

綜合外媒報導，東道主伊拉克將在當地19日晚上7點的阿拉伯海灣盃決賽對陣阿曼，吸引了不少民眾爭相入場觀賽，就連沒有購買入門票的球迷，也擠在了體育場門口，希望能一睹球員風采。從網上流出的現場畫面可見，事發當時體育館外人山人海，入場觀眾將道路擠得水洩不通，隨後一場大規模踩踏事件就此爆發。

伊拉克內政部告訴半島電視台，這起踩踏事件目前已造成至少2人死亡，約80人受傷。伊拉克通訊社（INA）也接獲知情人士消息指出，傷者中有幾個危重的病例。目前造成這起意外的原因與詳情依舊不明。

美聯社此前報導，這是伊拉克時隔40多年後，再次取得海灣盃的主辦權，而這場球賽對經歷了多年政治動盪的伊拉克而言非常重要。