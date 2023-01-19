　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊拉克驚爆踩踏意外！球迷搶入場「人頭塞到不見空隙」　已2死80傷

記者葉睿涵／綜合報導

伊拉克19日舉辦阿拉伯海灣盃決賽前夕，南部巴士拉（Basra）的棕櫚樹幹體育場（Palm Trunk Stadium）突然爆發大規模踩踏事件，目前已造成至少2人死亡，數十人受傷。

綜合外媒報導，東道主伊拉克將在當地19日晚上7點的阿拉伯海灣盃決賽對陣阿曼，吸引了不少民眾爭相入場觀賽，就連沒有購買入門票的球迷，也擠在了體育場門口，希望能一睹球員風采。從網上流出的現場畫面可見，事發當時體育館外人山人海，入場觀眾將道路擠得水洩不通，隨後一場大規模踩踏事件就此爆發。

伊拉克內政部告訴半島電視台，這起踩踏事件目前已造成至少2人死亡，約80人受傷。伊拉克通訊社（INA）也接獲知情人士消息指出，傷者中有幾個危重的病例。目前造成這起意外的原因與詳情依舊不明。

美聯社此前報導，這是伊拉克時隔40多年後，再次取得海灣盃的主辦權，而這場球賽對經歷了多年政治動盪的伊拉克而言非常重要。

ET快訊
蘇貞昌突折返向柯建銘「咬耳朵」　談話內容曝光
快訊／內閣將總辭！王國材低調回12個字
快訊／連假下班注意！國道1號4車連環撞
社區來新保全！竟是大學生兼職　1個月「上8天領1萬多」
台彩加碼9億！命理師提醒「這3生肖」財運極佳
快訊／蘇貞昌率內閣總辭！薛瑞元被問去向妙回4個字
1千是單數不能包？　全場酸爆「紅包禁忌」
又見台版豬仔！詐團拘禁29人　逼開戶騙走8千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男同學尾隨進廁所！高中妹遭壓頭「強逼吞吐」　他還拍片炫耀

伊拉克驚爆踩踏意外！球迷搶入場「人頭塞到不見空隙」　已2死80傷

旅日注意！寒流侵襲日本　北海道東北沿海地區「將現暴風雪」

17歲嫩妻離家出走　他抓回來斬首遊街示眾！法庭1荒謬理由只判8年

尹錫悅失言引爆南韓伊朗口水戰！　雙方召見大使互嗆

恐怖得來速！女店員伸手找錢「險遭男客拖上車」　擄人拉扯畫面曝

和尚不倫戀上孫女！妒火狂燒「鐵鎚打成重傷」　畏罪輕生曝屍7天

「這魚太大了！」　84公斤壯男出海被「神秘巨怪」拖下船瞬間消失

阿爾登執政5年半！挺過紐西蘭恐攻、疫情挑戰　獲評戰後最重要總理

抓完蛇拒絕付錢！捕蛇專家火大把「1.8m毒蛇」丟回去　奧客秒認錯

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

媽帶弟從台灣飛日本突襲！　他轉頭見家人驚：你怎在這

甲組男友大聲嗆➔小孬孬　把人鎖門外她上車秒心虛

惡搞學校電腦玩諧音梗XD　李白+蟻后→兩個禮拜以後

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

許瑋甯聽陳昊森土味情話超問號　薛仕凌扶額：我很心疼一翔XD

男同學尾隨進廁所！高中妹遭壓頭「強逼吞吐」　他還拍片炫耀

伊拉克驚爆踩踏意外！球迷搶入場「人頭塞到不見空隙」　已2死80傷

旅日注意！寒流侵襲日本　北海道東北沿海地區「將現暴風雪」

17歲嫩妻離家出走　他抓回來斬首遊街示眾！法庭1荒謬理由只判8年

尹錫悅失言引爆南韓伊朗口水戰！　雙方召見大使互嗆

恐怖得來速！女店員伸手找錢「險遭男客拖上車」　擄人拉扯畫面曝

和尚不倫戀上孫女！妒火狂燒「鐵鎚打成重傷」　畏罪輕生曝屍7天

「這魚太大了！」　84公斤壯男出海被「神秘巨怪」拖下船瞬間消失

阿爾登執政5年半！挺過紐西蘭恐攻、疫情挑戰　獲評戰後最重要總理

抓完蛇拒絕付錢！捕蛇專家火大把「1.8m毒蛇」丟回去　奧客秒認錯

環球小姐俄國佳麗穿「大紅禮服」　烏克蘭佳麗怒斥：鮮血的顏色

食農好好玩／住進宜蘭梅花湖休閒農場　體驗農村生活、享低碳飲食

快訊／蔡英文農曆年間啟動內閣改組　「過年後新內閣團隊迅速就定位」

蘇貞昌將率內閣總辭！國民黨團點3人不適任　他更直言問題出在蔡英文

「生日想瘋一點」辣妹網紅餐廳脫到剩內衣！美照曝：希望沒嚇到大家

興櫃公司今年股東會　應提供電子投票！

蕭煌奇揪眾歌手打造「最新版本過年歌」　只花3天就完成

《想見你》票房破億倒數「彩蛋來了」　台灣獨家片段限定上映

2歲兒一跟人對眼就崩潰大哭！　歐陽靖曝「怪咖命盤」：有點惱怒

蘇貞昌辭行前向柯建銘「咬耳朵」　談話內容曝光

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

國際熱門新聞

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

妹子騎車伸腳急煞　慘摔公車輪下輾斃

女大生遭性侵全裸墜樓慘死！一審判他20年刑

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

紐西蘭總理宣布請辭　任期剩不到一個月

8歲出家當女僧　鑽石商小公主「放棄上億財產」

無人機接近南韓薩德基地！美軍成功讓它墜落

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

烏克蘭內政部長墜機身亡 第一夫人出席論壇籲止戰

FTX：聲請破產後　有126億元加密貨幣遭駭客竊走

26歲妹子酒駕衝撞民宅大爆炸賠4億

教室被世界最毒蛇咬傷　17歲女30分鐘內死亡

聯準會官員放鷹　美股大跌613點

他買二手櫥櫃「附贈490萬現鈔」

更多熱門

相關新聞

在賽車場穿短裙　17歲少女被16男包圍暴打

在賽車場穿短裙　17歲少女被16男包圍暴打

伊拉克傳出誇張暴力事件，一名17歲少女參加當地賽車活動時，穿著貼身服裝的她，由於穿著不符合當地伊斯蘭規定被認為「不檢點」，慘遭現場16名男性騷擾和毆打，女子被圍毆的畫面後來在網路上流傳，引發網友怒火。

台中母嬰遭撞雙亡　家屬提質疑警消回應了

台中母嬰遭撞雙亡　家屬提質疑警消回應了

司機「少1動作」輾斃母子　網怒：只有台北公車有做到

司機「少1動作」輾斃母子　網怒：只有台北公車有做到

輾斃過馬路母子　司機疑有多次違規紀錄

輾斃過馬路母子　司機疑有多次違規紀錄

埃及籃球賽「看台崩塌」27傷　恐怖畫面曝

埃及籃球賽「看台崩塌」27傷　恐怖畫面曝

關鍵字：

伊拉克阿拉伯海灣盃踩踏事件

讀者迴響

熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

快訊／林書豪公布震撼喜訊！

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

館長突PO包紮照　「後腦一大包」還滲血

快訊／第一個「200萬元＋賓士車」被刮出！　中年男拜武廟爽抱獎

最美禮生真的脫光了！

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了

台南人符合「這條件」可領7千　 已直接入帳

蔡阿嘎豪發年終！觀眾驚見金額：超越我年薪

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

砂石車奪命影片曝！闖紅燈輾斃騎士

即／台中台74線28k連環撞　全線封閉搶救中

更多

最夯影音

更多
張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！
趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面