化工廠爆炸黑煙竄天　40公里外都聽到爆炸聲響...已致2死12失聯

記者魏有德／綜合報導

遼寧盤山縣浩業化工廠昨（15）日下午發生一起爆炸意外，現場黑色濃煙直衝天際，遠在數公里外都清晰可見。警消接報後趕往現場，經過一段時間撲救，僅能先控制範圍讓殘火燃燒，並同步進行人員救援，直至今（16）日上午，火勢仍未完全撲滅，官方初步統計有2人死亡、12人失聯，還有4人重傷及30人輕傷，傷者均已送醫急救治療。

▲遼寧化工廠爆炸黑煙火舌竄天。（圖／翻攝微博，下同）

《央視》報導，2023年1月15日13時25分，盤錦市盤山縣浩業化工有限公司烷基化裝置維修過程中發生爆炸起火。目前，火勢已得到控制，餘火處於穩定控制燃燒階段，關聯裝置、罐區處於受控狀態。生態環境部門及時對企業周邊空氣質量進行動態監測，各項指標正常。

爆炸發生後，化工廠出現火勢和濃濃黑煙，甚至有附近民眾拍下空氣中出現懸浮物。盤錦浩業化工副總經理張輝表示，爆炸意外主要是有一條（烷基化）管線在維修時破裂，化學物質外洩引起。

住在盤錦浩業化工廠區附近的民眾表示，部分鄰居都反映家裡玻璃被炸碎，當地還緊急通知預防二次爆炸，呼籲居民可以撤離的盡量撤離，「走的時候火還沒滅，路上看到十幾輛救護車趕往現場。」

也有盤錦當地民眾稱，他住在距離化工廠40公里外的地方也聽到爆炸聲，身體也感到明顯的震感。