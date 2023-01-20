初一到初五「3星座」財運紅翻天　整年運勢、獨門招財法一次看

文／命理老師 邱彥龍

農曆新年是大家團圓交流的日子，難免會有買樂透或打麻將等小賭怡情的消遣娛樂，誰比較會有贏面呢？國際天星命理風水專家邱彥龍分析初一到初五，12星座財運強弱排行：

【財運紅翻天的前四名】

第一名：牡羊座、獅子座、摩羯座

第二名：水瓶座、雙魚座、雙子座、處女座

第三名：巨蟹座、射手座、天秤座

第四名：金牛座、天蠍座

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▲財運紅翻天的星座。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



邱彥龍老師進一步分析各星座新的一年財運運勢，並傳授今年12星座的招財小妙招：

★太陽或上升 牡羊座



牡羊座新的一年超級幸運，凡事都能逢凶化吉，吉星高照，雖然會有突如其來的開銷，但不要太在意，因為也會有突然的大財和驚喜，這段期間你會感覺所有的人事物都能掌握，並名利雙收，好好享受超級的福氣吧。感情方面，原本喜歡的對象可能只會讓你越愛越痛，與你個性行事作風相同的才會是你的真愛，今年有機會閃婚。

招財方位：西南西方、北方

招財小妙法：穿米黃色或佩戴黃色或黃金的飾品，到財神廟或土地公廟加持，會幫助你財運、感情運、事業運、官運、健康運提升到另一個層次。

★太陽或上升 金牛座



金牛座雖然新的一年會有突發狀況，但只要心存正念，保持正向思考，就能無往不利，讓自己擁有福德財和事業財，也有短暫的偏財運，小賭不宜久戰，見好就收。另一半或長輩們對你疼愛有加，哄他們開心，偏財紅包就會降臨。

招財方位：西南方、西南西方、北方、海外、國外、遠地

招財小妙法：佩戴金色、銀色、玫瑰金色的飾品，往招財方位許願，並且7拜（點香或手拜皆可），財運、感情運、事業運、官運、健康運皆會上升。

★太陽或上升 雙子座



雙子座新的一年若能忍住脾氣，不要衝動，正、偏財運就會跟著旺，智慧也會提升到另一個層次，志同道合的朋友和兄弟姊妹會為你帶來助力，可多與他們相聚閒聊，會有意想不到的收穫，同時也會有無形力量加持帶來財富，恭喜的是，雙子座新的一年財富會比去年好很多，請把握好旺運，兔年衝衝衝。

招財方位：西南方、西北方、北方、海外、國外、遠地

招財小妙法：擺放白狗、紅羊的飾品、佩戴玉器，如果沒有，將有以上畫面的照片帶在身上亦可，另外建議到土地公廟、楊戩二郎神廟拜拜，儘量穿黃色、米黃色的衣服或選此色系的床套，將會有助於雙子座財運智慧等整體運勢大大提升。

★太陽或上升 巨蟹座



巨蟹座要懂得解除多疑、胡思亂想的個性，多誇另一半或男女長輩，給他們關愛或盡點孝道，將會發現天降好運，財富與事業都會快速提升，切記不要為了小事就心理不平衡。

招財方位：北方、西北方、南方

招財小妙法：多拜關公、土地公、財神爺，會有神明相助，或者佩戴跟神明有關的飾品，並到廟裡去領取發財金，無形的磁場會因此倍增，加持巨蟹座的財運。

▲巨蟹座多誇另一半或男女長輩，將會發現天降好運。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



★太陽或上升 獅子座

獅子座新的一年運勢很強、財運也很旺，但不要為了小事就得理不饒人，理財投資新的一年運勢更旺，能得到不錯的財富，工作雖會比較忙碌，且需要親力親為，但可得到很棒的收益財富。

招財方位：北方、東北方、西南西方、西北方

招財小妙法：倒杯茶水請土地公或地基主喝，選擇坐在光亮的地方，亦可捐棺，都可幫助獅子座財運、磁場好運來。

★太陽或上升 處女座



處女座新的一年事業財和偏財運超強，但也需要精算一下要如何運用財富才不會開銷過大，與客戶、另一半或合夥人溝通時，切記勿逞一時口舌之快，得理要饒人，身價暴漲則指日可待。

招財方位：西南西方、東北方、北方

招財小妙法：祭祀關公、太上老君、地藏王菩薩、土地公、地基主皆是非常好的選擇，會讓處女座運勢、財運火箭式上升。

★太陽或上升 天秤座



天秤座記得要把心打開，不要壓抑自我的情感，更不要自己給自己壓力，凡事不要魯莽衝動，把心思專注在自己相關的事業與工作上就好，衝動式的投資對你不利。要學習感恩、放下，其實另一半、客戶、合夥人對你都很好，也願意幫助你，千萬不要把貴人趕走了，得不償失。

招財方位：西南西方、北方、東北方

招財小妙法：穿淡藍色的衣服或選擇淡藍色的床品，隨身攜帶較透明的玻璃種玉手環，都可以幫助天秤座財運爆棚。

★太陽或上升 天蠍座



天蠍座新的一年對於某些人事物會特別執著，小心因此放棄了愛情與財富。若想要讓財富增長，不妨可以嘗試祈福或禱告，祈求上天的相助，會有不錯的效果，當然也需要靠自我的努力與轉念，讓自己往好的方向進行。懂得理財的智慧，新的一年才會越來越順，並幫自己提升財運，讓財庫大躍進。

招財方位：東北方、南方、西北方

招財小妙法：佩戴黃金或純銀的鈴鐺手環在右手，逆時針轉七圈後許願，期許天蠍座好運旺旺來，財運爆棚。

▲天蠍座在右手佩戴黃金手環，期許好運旺旺來。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）



★太陽或上升 射手座



射手座天生自帶好運，但新的一年口舌是非、官訟多，工作也會有所變動、有點不穩，也會因為錢財、房子、土地、登記上的問題產生糾紛，同時切記，善良的本性也會讓你承擔人家的財力業力而破財，不妨趁著過年時間好好想想，喜歡或想要做什麼樣的工作，並在年後執行，多祈福、懺悔，上天自然會賜財福運氣給射手們。

招財方位：南方、西北方

招財小妙法：將白龜的飾品、玉器或上述畫面的照片擺在東北丑方，用聚寶盆放入168、1688、16888元…等金額，或到離住家東北丑方最近的銀行開戶存款當錢母，每個月存同一個數目補財庫，會為射手座帶來有錢生錢的好運。

★太陽或上升 摩羯座



摩羯座容易給人一種冰山俊男、冰山美人的感覺，自帶神秘又性感，新的一年人氣和名氣會大漲，事業財、正偏財都超級旺，感情有機會論及婚嫁或懷孕增添新的香火，走路要注意高地，容易跌倒傷到骨頭，太胖要瘦身，可降低心腦血管風險，行車注意自己和別人的安全，趨吉避凶才能好運鵬飛。

招財方位：東北方、北方、西南西方、南方

招財小妙法：選擇粉紅色、白色的衣服或者佩戴珍珠飾品，讓運勢強大。

★太陽或上升 水瓶座



水瓶座像個小太陽，受人喜愛與關注，並且新的一年還會多了些沉穩與霸氣，正偏財皆旺。凡事想到就去做，財神就會跟著你，恭喜今年會有突然來的大筆財富，只是與人溝通記得嘴巴甜一點，就會帶來超級好運，但也要小心會遭人妒忌，慎防小人。

招財方位：南方、北方、西南西方

招財小妙法：選擇青綠色、亮色的衣服，或者在西北方、東方放一顆發財樹，打上長明燈，穿戴翡翠或珍珠，都可以讓水瓶座財運、運勢三級跳。

★太陽或上升 雙魚座



雙魚座新的一年正財運旺，會有許多的工作機會在年後找上門，千萬不要用感覺在想事情，否則會被困住，其實只要傻傻的賺正財就好。新的一年吃東西要注意新鮮度，不要亂吃藥。感情上會有認識很久的女生又突然跟你連繫上，或者剛認識不久的年輕男生追求，記住，三觀一致才是終身伴侶，不然就只是享受戀愛也不錯。

招財方位：西北方、南方

招財小妙法：選擇翠綠色的衣服或者飾品佩戴，或者種盆綠色植物、花盆放在東方，連續七天澆水許願，會讓雙魚座心想事成！

▲雙魚座種盆綠色植物放在東方。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）



邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師