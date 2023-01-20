跟弟弟鬧翻變陌生人「要包紅包給侄子嗎？」　過來人曝1原因搖頭

▲跟弟弟吵架，很猶豫該不該包紅包給侄子。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

明（21）天就是除夕夜了，除了圍爐吃團圓飯之外，領紅包也是當天的重頭戲之一，一名網友表示，因為跟弟弟大吵一架，兩人互不來往，就像是陌生人，但是弟弟有兩個小孩，本來想說可以省下紅包錢，但又覺得小孩是無辜的，貼文一出，多數網友認為，「那就不要包了」。

原PO在PTT發文，「弟弟當我陌生人，還要包紅包給他兒子嗎？」明天就是除夕夜了，是個全家人團圓聚在一起，歡樂的好日子，但因為跟弟弟大吵一架，「他只會跳針」，兩人互不來往，形同陌生人。

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不過弟弟有兩個小孩，還有一個準備要出生，「這樣是不是剛好也可以省紅包錢？」但他認為可愛的侄子是無辜的，以前侄子都會跟他一起玩，還說比較喜歡他，「看他長大蹦蹦跳跳，比他老爸好笑多了」，也不禁好奇問「如果兄弟姊妹當你陌生人，還要包紅包給他小孩嗎？」

貼文一出，就有網友秒懂，原PO是在講遊戲實況主「鼻地大師國動－張葦航」的家務事，不過如果單純討論事情，多數網友認為不需要，「不用，如果你知道你侄子長大後高機率還是會幫他爸講話，覺得你就是搞事親戚，你真的都不會介意再給」、「給了還不是被你弟拿走」、「看他小孩跟你的互動」、「我也沒再包的，一年見不到幾分鐘」。

但也有人認為，那是大人之間之的恩怨，紅包還是可以包，「長輩恩怨幹嘛涉及小孩，看你自己格局」、「侄子可愛就認了吧」、「給阿，給的時候順便ㄉㄧㄤ他爸」、「大人的事不要牽扯到小孩身上」。