　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小年夜拜天公習俗、禁忌曝光！　「這1事」千萬別做：恐越來越窮

▲▼台南六合境大埔福德祠，台南財神廟，求財運，發財金，過年走春，過年求財，招財錢母。（圖／記者蔡玟君攝）

▲農曆春節即將到來。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者朱祖儀／綜合報導

農曆春節就快到了，不少人忙著大掃除、準備過年用品，但要小心不要誤觸禁忌。命理專家「小孟老師」就提醒，當天除了有拜天公的禮俗要完成，也有5大禁忌要小心，其中一項「千萬不要搗蒜」，否則以民間說法來看，恐怕會「越搗越窮」。

小孟老師在粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」分享小年夜的習俗與禁忌，表示小年夜又稱「灶王節」，古人一般都會在這天祭灶，很多遊子都會在這一天提早回家團圓吃小年夜飯。另外小年夜俗稱「二九暝」，因此有信仰的人都會趕在拜天公前大掃除與完成貼春聯，古人忙完一天之後會小團圓，故稱小年夜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這天有3個習俗要注意，包括：

1.小年夜晚上11點後，可準備祭拜天公，拜天公要在自己的家門口，小年夜拜天公是為了感謝玉皇大帝過去一年來的守護，讓家宅平安，因此才要特別祭拜。

2.供品要準備鮮花、蠟燭、香蕉、梨子、鳳梨、蘋果、橘子，有招來福氣的意謂；發糕、甜粿、紅龜粿、紅棗、土豆，代表甜甜蜜蜜、延年益壽。

3.在拜天公之前要完成貼春聯，大掃除，好迎接新年。

▲▼春節,新春參拜,走春,廟宇,天公生,玉皇大帝,拜拜,參香,宗教,道教,信眾,民俗。（圖／記者饒瑞園攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

此外，5個禁忌記住千萬不要觸犯，包括：

1.不可以殺生吃肉：小年夜要讓萬物萬靈修息，因此團圓飯儘量不要吃肉。

2.拜天公不可拜葷食：小年夜拜拜以甜食或水果為主，不宜拜葷食，讓萬靈修息，才能一整年都如意不犯小人。

3.不宜吵鬧：小年夜小孩或夫妻吵鬧，會讓家運不好，也會吵到天公，對神靈不敬，父母也不要罵小孩，以免小孩在來年吵你一整年。

4.不要搗蒜：家庭主婦煮飯，不要將蒜頭拿起來搗或者用磨的，因為民間習俗說這樣會越搗越窮。

5.不要穿太黑：小年夜也有小過年的意涵，因此不要穿太黑色系的衣服，衣服英文字或中文字，儘量不要有不吉利的文字在上面。

ET快訊
拉攏「這人」當閣揆成大絕招？　他預言「賴X合」是全勝組合
好市多爆衝突！　警2組快打部隊急衝賣場
知名綜藝主持人性侵！　噁嗆：把你全身脫光狠狠X你
獨／幸運之神降臨！　領年終買刮刮樂中「110萬」
蘇貞昌請辭蔡英文的下一步　民進黨大老狠酸：真是神奇的總統
快訊／首爾最大貧民窟大火！死傷不明　500人急避難
快訊／韓資深國寶級影后過世！　老人癡呆症纏身

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

平安符1年換1次　放「口袋」會失效！3禁忌一次看

2023桃機喜迎解封後首次春節假期　單日旅運量2年多來首破9萬

小年夜短暫雨「除夕回溫」　初二寒流來襲「初三四下探6度」

麻將小白快看！打麻將「5大禁忌」不能碰　拍肩、拍背秒變衰

小年夜拜天公習俗、禁忌曝光！　「這1事」千萬別做：恐越來越窮

小年夜湧車潮！湖口至竹北車多　高公局籲：南下下午再出發

「孤鷹」王傑提攜後進　私下溫暖舉動如同鄰家大哥

弭平世代差異　壯世代4款「兔潮」金句長輩圖KUSO來襲

獨／醞釀10年！歌壇傳奇王傑回來了　攜手城市科大再現代表作

獨／幸運之神降臨！領年終買刮刮樂　兩外籍新娘刮中「110萬元」

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

台南橋下隱藏關東煮 招牌豪邁大骨超過癮

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

媽帶弟從台灣飛日本突襲！　他轉頭見家人驚：你怎在這

平安符1年換1次　放「口袋」會失效！3禁忌一次看

2023桃機喜迎解封後首次春節假期　單日旅運量2年多來首破9萬

小年夜短暫雨「除夕回溫」　初二寒流來襲「初三四下探6度」

麻將小白快看！打麻將「5大禁忌」不能碰　拍肩、拍背秒變衰

小年夜拜天公習俗、禁忌曝光！　「這1事」千萬別做：恐越來越窮

小年夜湧車潮！湖口至竹北車多　高公局籲：南下下午再出發

「孤鷹」王傑提攜後進　私下溫暖舉動如同鄰家大哥

弭平世代差異　壯世代4款「兔潮」金句長輩圖KUSO來襲

獨／醞釀10年！歌壇傳奇王傑回來了　攜手城市科大再現代表作

獨／幸運之神降臨！領年終買刮刮樂　兩外籍新娘刮中「110萬元」

理髮師轉行當房仲！他「單月成交近50套房」發財　吐業績秘訣

用明亮柑橘調迎財神！居家擺放3款擴香立刻提神又醒腦

平安符1年換1次　放「口袋」會失效！3禁忌一次看

嫌鄰居養鸚鵡太吵　婦爆走罵「不要臉」遭求償100萬元

蘇貞昌2024爭選總統？　周玉蔻：樂觀其成

「Nissan入門小車」穿新衣！折合新台幣不用60萬外型超動感

Netflix Q4新增用戶達766萬超出預期　執行長卸任CEO交棒

2023桃機喜迎解封後首次春節假期　單日旅運量2年多來首破9萬

人文、交通、機能一次擁有　國民岳父李㼈力推「首岳」

1天的豪宅王！　台中預售屋單價破百萬竟「火速下架」

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

過年雪崩式降溫　寒流襲台剩10°C

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

四輪大姐逆向遭攔　反嗆：我不逆向怎麼過去

張忠謀嗜吃炸物　獨家養生秘訣公開

見女友裸體沒反應！　他「送1台車」安撫

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

除夕10大地雷曝！最忌「踩年飯」

回收放門口只拿值錢的　屋主氣炸

12生肖「超幸運吉月」大公開！3種人一路旺5個月

更多熱門

相關新聞

小年夜湧車潮！湖口至竹北車多　高公局籲：南下下午再出發

小年夜湧車潮！湖口至竹北車多　高公局籲：南下下午再出發

春節10天連假今天（1/20）小年夜開跑，高公局交管組科長蔡明哲表示，目前全國道路況除國1南向湖口至竹北車多外，其餘大致正常，預估今天國道全線交通量為105百萬車公里，截止上午7時，交通量為15.3百萬車公里，比去年交通量略增，預估今天上午9時車流會更明顯，提醒用要南下的民眾，若不趕時間，可以下午再出發。

明天放假！小年夜國道防5大地雷路段　國5南下恐連塞8小時

明天放假！小年夜國道防5大地雷路段　國5南下恐連塞8小時

12生肖這地方沒掃乾淨「衰一整年」

12生肖這地方沒掃乾淨「衰一整年」

大寒要來了！命理師曝6禁忌：犯了這點恐猝死

大寒要來了！命理師曝6禁忌：犯了這點恐猝死

貼春聯6大禁忌！「做1動作」財氣跑光　衰運纏你一整年

貼春聯6大禁忌！「做1動作」財氣跑光　衰運纏你一整年

關鍵字：

小年夜習俗禁忌小孟老師

讀者迴響

熱門新聞

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

72萬粉大胃王YTR宣佈「無限期停更」

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

即／花蓮4連霸議員張正治病逝　享年57歲

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

命理師：3生肖財運極佳一定要買彩券

最美禮生真的脫光了！

余筱萍遭不明液體潑「臉灼傷」！

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

五月天阿信許願「幫周星馳唱主題曲」　本人真的現身

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

嘉義汽車碰撞無照騎士！路邊牽車女無辜慘死

台南兇宅出租！業者誠實1句笑翻眾人

更多

最夯影音

更多
陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來
劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面