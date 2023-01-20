小年夜拜天公習俗、禁忌曝光！　「這1事」千萬別做：恐越來越窮

▲農曆春節即將到來。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者朱祖儀／綜合報導

農曆春節就快到了，不少人忙著大掃除、準備過年用品，但要小心不要誤觸禁忌。命理專家「小孟老師」就提醒，當天除了有拜天公的禮俗要完成，也有5大禁忌要小心，其中一項「千萬不要搗蒜」，否則以民間說法來看，恐怕會「越搗越窮」。

小孟老師在粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」分享小年夜的習俗與禁忌，表示小年夜又稱「灶王節」，古人一般都會在這天祭灶，很多遊子都會在這一天提早回家團圓吃小年夜飯。另外小年夜俗稱「二九暝」，因此有信仰的人都會趕在拜天公前大掃除與完成貼春聯，古人忙完一天之後會小團圓，故稱小年夜。

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這天有3個習俗要注意，包括：

1.小年夜晚上11點後，可準備祭拜天公，拜天公要在自己的家門口，小年夜拜天公是為了感謝玉皇大帝過去一年來的守護，讓家宅平安，因此才要特別祭拜。

2.供品要準備鮮花、蠟燭、香蕉、梨子、鳳梨、蘋果、橘子，有招來福氣的意謂；發糕、甜粿、紅龜粿、紅棗、土豆，代表甜甜蜜蜜、延年益壽。

3.在拜天公之前要完成貼春聯，大掃除，好迎接新年。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

此外，5個禁忌記住千萬不要觸犯，包括：

1.不可以殺生吃肉：小年夜要讓萬物萬靈修息，因此團圓飯儘量不要吃肉。

2.拜天公不可拜葷食：小年夜拜拜以甜食或水果為主，不宜拜葷食，讓萬靈修息，才能一整年都如意不犯小人。

3.不宜吵鬧：小年夜小孩或夫妻吵鬧，會讓家運不好，也會吵到天公，對神靈不敬，父母也不要罵小孩，以免小孩在來年吵你一整年。

4.不要搗蒜：家庭主婦煮飯，不要將蒜頭拿起來搗或者用磨的，因為民間習俗說這樣會越搗越窮。

5.不要穿太黑：小年夜也有小過年的意涵，因此不要穿太黑色系的衣服，衣服英文字或中文字，儘量不要有不吉利的文字在上面。