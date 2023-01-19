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明天放假！小年夜國道防5大地雷路段　國5南下恐連塞8小時

▲▼1/20國道易塞路段時段及疏運措施。（圖／高公局）

▲1/20國道易塞路段時段。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

今(1/20)春節連假首日為小年夜，國道預估將有5大易塞地雷路段，其中國5清晨8時就會有南下車潮，要到下午4時才能紓解，國5南下恐連塞8小時，西部國道則是中午後紓解。高公局呼籲南下可趁下午再出發。

明日(1/20) 為春節連續假期首日，預估國道交通量為100百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里) 1.1倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

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高公局預判明日國道將有5大易塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。高公局建議，南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

▲▼1/20國道易塞路段時段及疏運措施。（圖／高公局）▲▼1/20國道易塞路段時段及疏運措施。（圖／高公局）

▲1/20國道易塞路段時段。（圖／高公局）

高公局也呼籲，長途建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

明天國道相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▼1/20國道易塞路段時段及疏運措施。（圖／高公局）

▼1/20國道易塞路段時段及疏運措施。（圖／高公局）

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