小年夜湧車潮！湖口至竹北車多　高公局籲：南下下午再出發

▲1/20國道北部地區易塞路段時段。（圖／高公局）

記者楊惠琪／台北報導

春節10天連假今天（1/20）小年夜開跑，高公局交管組科長蔡明哲表示，目前全國道路況除國1南向湖口至竹北車多外，其餘大致正常，預估今天國道全線交通量為105百萬車公里，截止上午7時，交通量為15.3百萬車公里，比去年交通量略增，預估今天上午9時車流會更明顯，提醒用要南下的民眾，若不趕時間，可以下午再出發。

蔡明哲指出，今年國道車流預期以南下返鄉為主，今天清晨6時到7時間，苑裡到大甲路段，以及和美到彰化路段發生兩起事故，影響車流約半小時至一小時，目前事故已排除，提醒用路人小心行車安全、保持車距。



高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

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▲1/20國道易塞路段時段。（圖／高公局）

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

今日相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。