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粉嫩花海夢幻度爆棚！台北賞梅秘境曝光　綠地野餐放電超chill

▲▼逸仙公園賞梅、中央藝文公園遛小孩。（圖／台北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

▲逸仙公園賞梅。（圖／台北市政府工務局公園路燈工程管理處提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

去年底寒流接連來襲，伴隨著低溫越冷越開花的梅花，居住城市的朋友，不用特地到外縣市，台北車站附近的逸仙公園內就可以欣賞。不僅如此，沿著市民大道向東走去，還有大面積草皮及兒童遊樂區的中央藝文公園，非常適合在春節期間與家人朋友一同探訪的好去處。

「逸仙公園」位於台北市中山北路與市民大道一段西南側交口，距離捷運台北車站M2出口約200公尺。內部以中國江南庭園造景為主視覺，種有梅樹、黑松、龍柏、葫蘆竹等長青樹木，並有假山、流水、曲橋、水池、涼亭等搭配龍柏的蒼翠、黑松的挺拔等。其中，梅花有白和粉紅兩色，點綴其間，盛開時散發出香氣，更增添庭園之美。

▲▼逸仙公園賞梅、中央藝文公園遛小孩。（圖／台北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

▲逸仙公園以中國江南庭園造景為主視覺。
青年公園管理所王淑雅主任表示，逸仙公園內建有前身是日治時代旅館梅屋敷的國父史蹟館，園內木製史蹟館及日式迴廊，對比四周車水馬龍的車流，成為喧囂市中心的一方淨土。

逸仙公園東邊約500公尺處有座「中央藝文公園」，大面積草皮可提供民眾野餐休憩，還有兒童遊戲區，設施包括極限滑索、煙囪遊戲塔、大坡面溜滑梯、水沙世界、鞦韆區等，深受孩童喜愛，每逢假日都有許多家長帶著小朋友前來，為親子共遊的一大景點。

▲▼逸仙公園賞梅、中央藝文公園遛小孩。（圖／台北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

▲「中央藝文公園」兒童遊戲區。
公園處表示，逸仙公園的梅花花期預計在1月下旬至2月間，民眾在春節經過台北車站商圈時，不妨順道來隔壁逸仙公園的迴廊歇腳，欣賞梅花盛開的美景，再到中央藝文公園的草皮區野餐，讓小朋友在兒童遊戲區自在嬉戲、盡情放電，好好放鬆一下。

▲▼逸仙公園賞梅、中央藝文公園遛小孩。（圖／台北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

▲小朋友可在兒童遊戲區自在嬉戲、盡情放電。

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