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哈利波特赫夫帕夫院徽來由！老獾現身百年著作　JK羅琳靈感曝光

▲▼哈利波特赫夫帕夫院徽的來由！百年著作《柳林風聲》當中的老獾，成為J.K.羅琳發想的靈感。（左圖／翻攝自三采文化《柳林風聲》；右圖／維基百科）

▲哈利波特赫夫帕夫院徽的來由！百年著作《柳林風聲》當中的老獾，成為J.K.羅琳發想的靈感。（左圖／翻攝自三采文化《柳林風聲》；右圖／維基百科）

記者林育綾／綜合報導

《哈利波特》在奇幻文學有不可動搖地位，儘管故事完結仍持續受到各地粉絲喜愛，作者J.K.羅琳曾經透露自己最愛的學院是「赫夫帕夫」；而很少人知道，它的院徽其實是來自英國一部有百年歷史的文學《柳林風聲》裡頭一名角色「老獾」，這部作品也催生了2022年爆紅的《蛤蟆先生去看心理師》，如今由三采文化重新打造出版。

哈利波特故事當中的「赫夫帕夫」學院，代表動物是一隻「獾」；其他學院如葛萊分多的獅子、史萊哲林的蛇、雷文克勞的老鷹，都可是動物界裡較有名的物種，「獾」相對比較冷門，除了矮小之外還長得像老鼠，代表這學院「接納各式各樣的族群」，儘管平凡無奇，沒有特別傑出之處，都願意「一視同仁」對待與教導。

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▲《哈利波特》霍格華茲的4大學院徽章，其中「赫夫帕夫」代表動物是「獾」。（圖／《wizardingworld》）

赫夫帕夫學院的創始人海加・赫夫帕夫(Helga Hufflepuff)，也是最有包容力的巫師，著名的一項技能就是「烹飪」，據悉霍格華滋廚房沿用的許多食譜，都是她從千年以前流傳下來；她也是第一個把家庭小精靈帶進霍格華滋、保護他們的人。赫夫帕夫學院也被粉絲稱為是「吃貨學院」，不過在《哈利波特》最後的戰役中，赫夫帕夫選擇留下來對抗惡勢力的學生數也最多，相當於葛萊分多。

哈利波特作者J.K.羅琳曾經透露，自己最愛的學院就是赫夫帕夫。而它的學院代表動物徽章是「獾」，靈感則是來自英國一部百年經典文學《柳林風聲》，這部作品也是爆紅的《蛤蟆先生去看心理師》的故事原型。

《蛤蟆先生去看心理師》已在全球長銷20年，繁體中文版由三采文化發行，在台灣也熱銷破8萬冊，成為「2022年最紅的一隻蛤蟆」。作者為英國知名心理學研究者羅伯‧狄保德，他將心理治療過程透過動物角色來呈現，主角蛤蟆先生因為憂鬱症而離群索居，好友河鼠、鼴鼠、老獾，大力慫恿他去找心理諮商師蒼鷺，讓蛤蟆學會分析自己的感覺，發展情緒智商。

▲三采文化重新打造《蛤蟆先生去看心理師》的故事原型《柳林風聲》，如今推出雙書版。（圖／三采文化）

三采文化如今也重新打造《柳林風聲》，這本英國散文百年經典，作者肯尼斯．葛拉罕以細膩的文筆，撰寫在河岸、樹林動物間的友誼，展現更多蛤蟆與另外三位朋友的性格與生活經驗。

包含蛤蟆陷入低潮前的遭遇，在妙趣橫生的情節中，蘊含著種種人生哲理，《柳林風聲》不但讓美國老羅斯福總統連讀3遍，J.K.羅琳更愛到以老獾作為《哈利波特》赫夫帕夫學院院徽的原型。

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