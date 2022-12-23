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「最紅蛤蟆」揭心理諮商面紗！故事原型JK羅琳也愛　出版社重新打造

▲▼「最紅蛤蟆」揭開心理諮商神秘面紗！三采文化也重新打造故事原型《柳林風聲》，如今推出雙書版。（圖／三采文化）

▲2022年「最紅蛤蟆」揭開心理諮商神秘面紗！三采文化也重新打造故事原型《柳林風聲》，如今推出雙書版。（圖／三采文化提供）

記者林育綾／綜合報導

2022年在疫情和社會動盪氛圍下，大眾轉往關注及探索心靈，《蛤蟆先生去看心理師》也因此爆紅，一舉登上了博客來、誠品等通路年度新書暢銷榜。而它的故事原型是英國百年經典文學《柳林風聲》，獲得美國老羅斯福總統、J.K.羅琳熱愛，如今三采文化也重新打造該書，在聖誕前夕推出雙書組合。

▲▼「最紅蛤蟆」揭開心理諮商神秘面紗！三采文化也重新打造故事原型《柳林風聲》，如今推出雙書版。（圖／三采文化）

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▲社群IG上已有超過500篇分享《蛤蟆先生去看心理師》。（圖／翻攝IG）

《蛤蟆先生去看心理師》已在全球長銷20年，繁體中文版熱銷破8萬冊，三采文化將角色以插畫重新呈現，封面上一隻苦情、癱軟在沙發上的蛤蟆，讓人好奇他的遭遇。作者為英國知名心理學研究者羅伯‧狄保德，將心理治療過程透過「動物主角」呈現。

主角蛤蟆先生因為憂鬱症而離群索居，好友河鼠、鼴鼠、老獾，大力慫恿他去找心理諮商師蒼鷺，過程中蛤蟆先生學會分析自己的感覺，發展情緒智商。

諮商心理師陳志恆提到，推薦這本書給正考慮去找心理師談談，但又充滿擔心、恐懼或疑惑的人閱讀。不少讀者在評價中回饋，在閱讀過程中，也跟著蒼鷺與蛤蟆，重新認識了自己。

▲▼「最紅蛤蟆」揭開心理諮商神秘面紗！三采文化也重新打造故事原型《柳林風聲》，如今推出雙書版。（圖／三采文化）

▲三采文化也重新打造《蛤蟆先生去看心理師》的故事原型《柳林風聲》，如今推出雙書版。（圖／三采文化）

三采文化也重新打造《蛤蟆先生去看心理師》的故事原型——《柳林風聲》，這本被譽為「英國散文作品典範」的百年經典之作，作者肯尼斯．葛拉罕以細膩文筆，撰寫在河岸、樹林動物間的友誼，展現更多蛤蟆與另外三位朋友的性格與生活經驗。

包含蛤蟆陷入低潮前的遭遇，在妙趣橫生的情節中，蘊含著種種人生哲理，《柳林風聲》不但讓美國老羅斯福總統連讀3遍，J.K.羅琳更愛到以老獾作為《哈利波特》赫夫帕夫學院院徽的原型。

▲▼「最紅蛤蟆」揭開心理諮商神秘面紗！三采文化也重新打造故事原型《柳林風聲》，如今推出雙書版。（圖／三采文化）

▲雙書組合獨家附贈推薦人陳志恆諮商心理師撰寫的「角色問候卡」。（圖／三采文化）

為了讓讀者一次飽覽這2本經典，隨著《柳林風聲》出版，也推出了「柳林風聲＋蛤蟆先生去看心理師」雙書組合，獨家附贈推薦人陳志恆諮商心理師撰寫的「角色問候卡」，這些動物如同社會上形形色色的人，猶如人們心中同時存在不同的聲音，彼此消長抗辯；透過卡片對話，期望給從這些角色中看見自我身影的人，一些正向前進的力量。

《柳林風聲》和雙書組合在12月23日起於網路預購，12月30日正式出版發行，三采表示，期待讀者們都可以跟著蛤蟆與其他柳林動物們，進行一趟閱讀探索之旅。

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