春節各地訂房率出爐！花東上看8成　「閃塞車好走時段曝」

▲春節國道將出現大量出遊車潮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

春節10天連假明天(1/20)登場，春節訂房率出爐，初一到初五(1/22~1/26)整體訂房率逾5成，初二到初四(1/23~1/25)超過6成，不但比去年春節增加，宜花東春節訂房率上看7到8成，高公局預估西部國道和國5將有大量旅遊車潮，呼籲初一到初三南下趁下午走，初三到初五北上提早上午出發或改春節尾聲再收假。

根據據觀光局統計，春節連假期間，初一至初五(1/22~1/26)各縣市整體平均5成以上，初二至初四(1/23~1/25)平均6成以上，相較111年春節初四(1/25)不到5成，初五(1/26)僅3成相比，訂房率有較為增加且延後之趨勢，高公局預估西部國道交通量大。

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另外觀光局也統計，宜花東地區訂房率也居高不下，其中宜蘭縣訂房率約為7成，花蓮縣、台東縣約為8成，高公局也預估將有大量旅遊車潮駛入國5。

因應春節有大量返鄉及旅遊車潮湧現國道，高公局也公布尖峰時段，高公局表示，初一至初三(1/22~1/24)為南向尖峰日，國1、國3南向北區路段及國5南向宜蘭路段於早上6時起出現長時段壅塞；初三至初五(1/24~1/26)為北向尖峰日，國1、國3北向中區路段及國5北向宜蘭路段中午過後將出現長時段壅塞，且部分北向路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段可能壅塞至隔日凌晨。

初六至初七(1/27~1/28)因天氣預報顯示將逐漸回暖，高公局預估將有大量民眾返回工作地後，利用假期尾聲再於鄰近風景區出遊，在初六至初七上午時段國1新竹、彰化路段，國3大溪、霧峰路段及國5宜蘭路段預估將有大量短途旅遊車流。

高公局也呼籲，民眾春節期間可多搭乘公共運輸，如仍須自行開車，初一至初三(1/22~1/24)南向民眾於下午出發，初三至初五(1/24~1/26)北向民眾可提前於上午出發或延後至初七、初八(1/28~1/29)假期尾聲再出發；另南北長途亦可利用台61改道行駛。