藝教館春節連假規劃多項展覽　歡迎親子「藝」起迎新春

▲台灣藝教館在春節期間仍規劃多項展覽，包括全國學生美術比賽特優作品展覽等。（圖／藝教館提供）

記者許敏溶／台北報導

農曆春節將至，為提供民眾在春節期間一個豐富的心靈之旅，國立台灣藝術教育館規劃有多項展覽，包括「第71屆全國學生美術比賽特優作品展覽」、「疫起看臉書」、「幾何與抒情浪漫篇章」等，而且除了除夕、初一（21、22日）休館，其他時間均正常對外開放，歡迎親子同遊，在新的一年來一場豐富的藝術饗宴。

藝教館參與112年「Muse大玩家」寒假聯合行銷活動，鼓勵民眾參與終身學習，規劃有多項展覽，在藝教館第1、2展覽廳的「111學年度第71屆全國學生美術比賽特優作品展覽」，展出作品題材取自生活經驗、新聞時事，關心環境、疫情、戰爭、性別平權甚至少子化等議題；媒材使用及創作形式豐富多元，傳統與現代、東方與西方互為體用，展期到2月12日止；後續則更將移師至澎湖、苗栗、高雄、宜蘭、新北等地巡迴展出。

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▲台灣藝教館在春節期間仍規劃多項展覽，包括全國學生美術比賽特優作品展覽等。（圖／藝教館提供）

藝教館表示，第3展覽廳則從1月20日至2月5日展出「疫起看臉書」，描繪疫情期間口罩成為人人不可或缺的必備品，以詼諧方式畫出戴口罩的豬、老鼠及紐約的金牛，論述這三年來所觀察到的人事物，並將日常所見的風景物品添加上生動的五官，創作百幅作品，集結成此次展出的「臉書」。

另在美學空間，同樣從1月20日至2月5日展出「幾何與抒情浪漫篇章」，透過畫筆揮灑幾何與抒情的偶然，在造形、色彩與線條的互動中，構建抽象繪畫的純粹，作品蘊藏著心靈沉思意境。

台灣藝教育館長李泊言指出，藝教館最大功能是讓民眾更接近藝術、啟發對藝術的喜愛、開發藝術潛能，運用美學提升生活品質，歡迎社會各界及師生春節期間多加運用藝教館的藝教資源，不論是到場館現場或是在線上，均能以愉悅的心情享受藝術帶來的樂趣及創意，過一個輕鬆寫意的春節假期。



