改善工程持續進行　富岡港春節疏運不中斷...服務不打折

▲富岡港春節疏運縣府加強整備。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府針對富岡漁港進行相關改善工程，尤其今年春節10天連續假期將至，交通及觀光發展處代理處長江慧卿18日前往了解春節輸運各項準備工作，及旅客上、下船舶與停靠等情形，希望能給予往來台東與蘭嶼、綠島返鄉過年鄉親或度假遊客最舒適安全的搭船環境。



縣長饒慶鈴表示，富岡港區部分工程仍在進行，可能對港區靜穩度有所影響，使交通船無法停靠原碼頭泊位，而需因應至內港停靠，造成旅客多有不便，縣府日前除召集各家船舶業多次協調後，終於空出臨時登船處碼頭，且相關的引導、接駁配套作業，也已一併考量並準備就緒，希望盡可能降低旅客的不便，離島居民與旅客的交通權益，這次的春節疏運已做好準備，並期待服務滿分。





交觀處代理處長江慧卿補充說明，富岡港區改善工程、天氣對船舶停靠穩定的影響，經專業單位評估將於改善工程完工後靜穩度將會提升，在目前過渡期間，交通船如需停靠內港時，現場的引導指標已設置完善，也要求業者如停靠內港時，務必提早廣播告知旅客，此外，縣府也提供「博愛座接駁車」往返候船室與臨時登船處碼頭間的接駁服務，優先提供給老、弱、婦、孺及有需要的旅客搭乘，過渡時期造成旅客不便，敬請共體時艱多多見諒。



春節期間富岡港往返離島地區居民旅客數眾多，離島船運班次往來頻繁，縣府為確保候船室及港區各客、貨船碼頭周邊環境清潔，將加派清潔人力進行巡清垃圾工作，另也將派遣稽查人員進行客、貨船各項作業督檢，以維持富岡港整齊、清潔、友善與安全。