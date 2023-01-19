春節確診免驚！192家醫療院所提供「視訊看診」　口服藥有得領

記者嚴云岑／台北報導

春節假期將至，指揮中心啟動「醫院春節期間開設COVID-19視訊門診及諮詢專案」(以下稱春節專案)，由全國急救責任醫院於１月20日至1月29日春節期間開設COVID-19視訊門診及提供就醫諮詢，目前至少有192家醫療院所提供春節視訊看診及24小時就醫諮詢專線相關資訊由各縣市衛生局持續更新中，並公布於春節防疫專區。

▲指揮中心說明春節期間開設新冠肺炎視訊門診及就醫諮詢。（圖／指揮中心提供）

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春節專案醫院於春節期間提供COVID-19相關醫療服務，內容如下：

一、 每日開設上午、下午COVID-19視訊門診(含夜診)，提供有COVID-19及類流感相關症狀、快篩陽性結果評估或確診民眾等醫療服務。

二、 每日提供COVID-19口服抗病毒藥物開立及調劑服務。

三、 設置24小時COVID-19疑似或確診民眾就醫諮詢專線，及協助收治院際間重症轉診服務。

指揮中心提醒民眾，有COVID-19及類流感相關症狀、快篩陽性結果評估或確診者，建議優先透過視訊診療由醫師評估及診療。有需求民眾於看診或領藥前，請務必先行至醫療院所或藥局官方網站或致電詢問及確認服務時段或是否儲放藥物等相關事宜。

指揮中心表示，春節期間亦是流感高峰期，請民眾注意身體狀況及養成良好衛生習慣，採行適當防疫措施，以降低可能傳播風險，保障自己、親友及周遭人員的健康。