餐廳爆「巴沙魚泡藥」別再吃！　專家揭1關鍵：不會吃到洗腎或死掉

▲近期巴沙魚事件引發各界討論，但專家強調，重點在於劑量。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者張乃文／台北報導

台中市知名連鎖餐飲遭查出涉嫌販售過期逾1年的巴沙魚，引發外界討論。對此，一間餐酒館粉專指出，現在市售的巴沙魚大多都有泡過藥水，人體若攝入過多，恐導致洗腎，甚至引發心血管疾病。不過，毒理學家指出，其實這關鍵在於「劑量」，如果是正常人，以每日上限來說，可能是吃到33根香腸才會超量，但只吃2、3隻，基本上不用擔心。

臉書粉專「Jacky Bistro預約制餐酒館」針對近期鬧得沸沸揚揚的過期巴沙魚，特地發文提到，很多業者會拿去泡藥水，甚至指出，動植物體內若攝入過多磷酸鹽，使人體內的磷超出正常範圍，將造成鈣的恆定失調，容易引發骨質疏鬆、腎結石等疾病過量的磷；可能引發慢性腎臟病、心血管疾病、高血壓等，「我好幾個朋友就是洗腎洗到最後死掉的…。」

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不過，毒理學家招名威接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，其實把魚拿來泡磷酸鹽這件事「巴沙魚」不是首例，也不用擔心光吃巴沙魚就導致洗腎或死掉。教授提到，磷酸鹽當然不是好東西，一來影響鈣離子吸收，容易造成骨質疏鬆；二來，過多的磷酸鹽對腎臟的負擔很大，長期高量攝取，容易引起腎臟功能的問題。

但磷酸鹽本身不壞，招名威強調，磷酸鹽的攝取並不是只有添加物而已，所有的肉類蛋白質當中都含有磷酸鹽，只要有吃肉，就會攝取。這之中的關鍵在於「劑量」，教授說明，磷酸鹽的每日上限是70毫克/每公斤，成年人換算下來，每天最高可以攝取2800毫克，但不建議每天都吃到上限。

招名威說，一般飲食會攝取到1000至1500毫克不等，換言之，除了正常飲食，每個成人每天大約還有1000至1500毫克的空間可以吃磷酸鹽添加物；而以香腸每根30毫克磷酸鹽的含量來看，大概是33根。總結來說，若你只吃2、3隻巴沙魚，是完全不用擔心洗腎的。