「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚背後可怕內幕：真的不要再吃了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者朱祖儀／綜合報導

台中市知名連鎖餐飲江小漁遭查出，總公司威晶國際涉嫌儲存並販賣給加盟主、消費者過期逾1年的巴沙魚，引發外界討論。一間餐酒館粉專看到後就指出，現在市售的巴沙魚大多都有泡過藥水，人體若攝入過多，恐導致洗腎，甚至引發心血管疾病，因此呼籲不要再吃了。

臉書粉專「Jacky Bistro預約制餐酒館」發文表示，最近看到販售過期巴沙魚的新聞鬧得沸沸揚揚，直喊「我實在無法想像這種一公斤80元的低端不能再低端的魚種，還能過期改標呀」。他指出巴沙魚其實是越南鯰魚，多數台灣人都很喜歡牠的口感，因此進口數量越來越多，但其實很多業者都會將其拿去泡藥水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該粉專指出，巴沙魚無刺又軟，許多業者會將其拿去泡磷酸鹽，整個澎發起來變2倍大，「吃起來苦苦的也都沒人在哀，一堆吃到飽在用」，甚至有店家會將巴沙魚拿去做炸魚薯條，可是炸完之後磷酸鹽都跑到油裡去，那些油又會再高溫炸其他食材給客人吃，後果相當可怕，但若想購買沒泡藥水的巴沙魚，價格可是貴了足足2.5倍。

該粉專表示，其實巴沙魚最早出現在台灣，是被餐廳取名叫做「魴魚」，後來又改名叫做「多利魚」，但其實牠根本不是真正的多利魚，「多利魚通常只出現在高級日本料理中的高價魚種」，後續又有人將其改名為「國宴魚」，名稱有許多種，防不勝防。

▲有業者會將「巴沙魚」標示為「多利魚」。（資料照／台北市衛生局提供）

粉專指出，其中可怕的是因為巴沙魚通常都有泡過藥水，動植物體內若攝入過多磷酸鹽，使人體內的磷超出正常範圍，將造成鈣的恆定失調，容易引發骨質疏鬆、腎結石等疾病過量的磷；甚至還可能引發慢性腎臟病、心血管疾病、高血壓等，「我好幾個朋友就是洗腎洗到最後死掉的…」。他表示，台灣洗腎率會這麼高，除了生活習慣外，就是因為現在有許多海鮮都是靠泡磷酸鹽「借屍還魂」。

該粉專呼籲，「拜託你看到巴沙魚請跳過好嗎？」希望不要再有人將泡過藥水的海鮮吃下肚。他也說，如果不相信的話，可以將市面上的巴沙魚退冰後再拿去煎，會發現加熱後有許多白色藥水滲出，魚肉也會縮小2倍；如果拿去煮火鍋就更可怕了，「大家都知道湯煮過食材會造成高普林，那要是煮很多磷酸鹽食材加上高普林呢？」

該粉專最後也說，希望業者真的要有良心，請改用別的魚種，「政府單位請保護國人別再懵懂受傷了，生活都不容易」。

本文已獲授權引用