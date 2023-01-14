39噸巴沙魚過期快2年！江小漁酸菜魚跟衛生局說停業　卻張貼尾牙店休

記者白珈陽／台中報導

台中市知名連鎖餐飲江小漁酸菜魚鍋系列的「江小漁鴛鴦酸菜鍋」、「水貨烤魚火鍋」，在年前遭台中市政府衛生局查出，業者涉嫌儲存並販賣給加盟主、消費者過期超過1年的食材，就連醬料、配料也都過期逾半年，衛生局人員13日前往公益總店、3家分店、倉儲點，共查扣39噸逾期改標的巴沙魚，以及570公斤的芙蓉魚。另外，衛生局指出，業者坦承改標販售過期食品，並已自主停業，但記者14日前往現場，發現業者係以「員工尾牙店休」、「內部整修」為由而歇業，並未如實告知消費者發生何事。

▲江小漁酸菜魚鍋遭衛生局查獲39噸逾期改標巴沙魚。圖為台中西屯大墩店。（圖／記者白珈陽攝）

台中市政府表示，日前接獲民眾檢舉，位於台中市西區的連鎖餐飲業者儲存過期的巴沙魚（鯰魚），銷售給加盟商及即通消費者食用，中市府衛生局聯合南投縣與彰化縣衛生局，昨日啟動多組稽查人力，前往該公司總部與直營店、南屯區倉儲點及西屯店、南投埔里店、彰化員林店等3家，查獲過期的39噸巴沙魚、570公斤芙蓉魚，及醬、配料56.58公斤，已立即全數封存。

▲▼衛生局查扣39噸過期巴沙魚、570公斤芙蓉魚，以及醬、配料，並全數查封。（圖／台中市政府衛生局提供）

據了解，該連鎖餐飲店，即是「江小漁鴛鴦酸菜鍋」、「水貨烤魚火鍋」，雖店名不同，但均為同一業者，總店位於公益路，西屯分店則位在大墩十八街。

▲「江小漁鴛鴦酸菜鍋」、「水貨烤魚火鍋」為同一業者。圖為公益總店。（圖／台中市政府衛生局提供）

衛生局查出，業者於2019年7月至12月間進了這批食品，保存期限為2年，其中「巴沙魚」有2批，到期日分別為2021年9月4日及2021年11月7日；「芙蓉魚」到期日為2021年2月16日；「醬料、配料」到期日為2022年5月31日，這些食材都已過期。

衛生局指出，該業者在食品過期之後，將另外製作的「未含有效期限」的品名標籤，黏貼在原包裝的製造日期及保存期限上面，致使影響加盟商、消費者之辨識。另外，業者坦承涉案，並已自主停業，全案因涉詐欺行為，後續將移送地檢署偵辦。

「一間這麼大的店，怎麼會做出這種事？」記者今日下午前往公益總店查看，隔壁同為餐飲店的業者表示，平時會跟本件涉案人打招呼，對方生意也還可以，很驚訝會發生此事。

▲隔壁餐飲業者。（圖／記者白珈陽攝）

記者發現，公益總店門外被貼上「1月14日～18日員工尾牙店休，19日正常營業」，記者又前往西屯店，門外則貼上「內部整修」，且同樣是14日至18日店休，2店發出公告的時間與衛生局稱「業者已自行停業」的時間點不謀而合，不知是否真是如此湊巧，或者想降低這次風波的殺傷力，記者循網路上該店的聯繫方式撥打電話，均未獲回應。

▲▼公益總店、大墩店都在門外貼上店休字條。（圖／記者白珈陽攝）