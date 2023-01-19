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快訊／正國會立委拋新內閣3方向　籲1／3任用民代閣員

▲▼「繼往開來創新局、新春新政新氣象」記者會 正國會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲多位正國會立委今天舉行記者會，盼「新春新政新氣象」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

時值內閣改組前夕，多位民進黨正國會立委19日上午舉行記者會，呼籲新內閣應該「多元化、年輕化、民主化」，任用出身民意代表或縣市首長者擔任閣員，因為唯有經歷過民意洗禮的人選，才能夠快速回應民意；至於同屬正國會的交通部前部長林佳龍、基隆市前市長林右昌是否符合該條件？立委林岱樺說，他們都是中生代非常具有代表性的人物。

民進黨立委林岱樺、陳歐珀、吳琪銘、黃秀芳、陳秀寳今天上午在立法院舉行「繼往開來創新局，新春新政新氣象」記者會。

林岱樺說，正國會對於新內閣有許多期待及訴求，並公布春聯「勤政清廉愛鄉土、年輕多元民主化，正常國家、改革創新」表達期許。她說，新內閣一定要多元化、年輕化、民主化，過去民進黨以「勤政清廉愛鄉土」口號贏得人民信任，經歷2022大敗後，人民給予許多建言：如果民進黨要贏得人民的信心和信任，唯有喚醒黨魂，開創新局。

林岱樺談及，總統蔡英文今年元旦已定調希望新內閣「穩定政局、開創新局」，而正國會立委一致同意，目前內閣年齡偏高，新內閣必須鼓勵年輕人投入公共事務，引入年輕閣員新血，亦應提出符合國家永續發展的青年政策；此外，現行公務員出身的閣員偏多，盼推動新政，大膽任用政務官，選才應該來自企業界、各行各業專業人士，同時兼顧性別主流化、族群共榮、區域均衡發展等3原則，讓執政團隊的視野、觀點能夠更加多元，並有更多包容、創新廣納各界需求。

林岱樺指出，希望新閣員名單讓更多民選代表、縣市首長能夠入閣，因為經歷過民意洗禮的人選，能夠更快速地回應民意，重點是要精確地反映民意。陳歐珀明確指出，未來新內閣組成，應有3分之1出身民意代表者，另外3分之1來自企業界、3分之1來自公務體系或學界，「新內閣的組成應該有接地氣政府的思考」，要了解民意及民心，施政才會更有感。

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