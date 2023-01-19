蘇貞昌內閣改組結果今公布　新正副閣揆夢幻組合人選曝光

記者黃翊婷／綜合報導

立法院臨時會今日（19日）將結束，行政院長蘇貞昌昨日被問及內閣調整議題，表明今日就會知道結果。各界推測，若蘇貞昌請辭，新內閣的正副閣揆可能會由「夢幻組合」前副總統陳建仁、桃園市前市長鄭文燦接手。

▲傳聞蘇貞昌今日將請辭行政院長一職。（資料照／記者李毓康攝）

總統蔡英文日前已經敲定，在立法院會期結束後，就會著手進行內閣人事調整。對於內閣改組議題，蘇貞昌18日接受媒體訪問時說，有關內閣如何調整，他跟總統蔡英文都有討論，19日就會知道結果，請大家耐心等待。

▼▲陳建仁（上圖）、鄭文燦（下圖）有望接掌正副閣揆。（圖／ETtoday資料照，下同。）

內閣改組傳言自去年底九合一大選結束後便有許多傳聞，各界推測，目前有可能接掌新任閣揆的人選是陳建仁，陳建仁組閣甚至被視為是「箭在弦上」。而副閣揆、總統府祕書長這兩個職務，確定將由鄭文燦、前交通部長林佳龍擇一接任。

▲林佳龍可能會接任總統府祕書長。

其他部會方面，內政部長可能由目前的代理部長花敬群留任，也有傳聞說會由屏東縣前縣長潘孟安或基隆市前市長林右昌接手，但潘表明無意入閣。

▲林右昌被視為是接手內政部長或交通部長的人選。

不過，林右昌除了被認為是內政部長的人選，也被視為接手交通部長的關鍵角色之一；經濟部長可能會由現任部長王美花續任；衛福部長薛瑞元擬請辭，但並未傳出會由誰來接手。

此外，農委會主委陳吉仲日前曾表明要追隨蘇貞昌的腳步，一起回屏東當蘇的養豬助手，似乎也無意繼續為官。