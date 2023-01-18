獨／首次創業卻遇無良商人！江小漁大墩店今復業　將改名拚生存

▲江小漁酸菜魚爆出使用過期巴沙魚，加盟的大墩店找到新的原物料供應商，今起恢復營業。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中市知名連鎖餐飲江小漁遭查出，總公司威晶國際涉嫌儲存並販賣給加盟主、消費者過期逾1年的巴沙魚。威晶國際昨(17)日發聲明致歉，並表示願提供消費魚產品價格5倍的損害賠償。而加盟店之一、江小漁大墩店在重新整頓後宣布，今天晚上5點半後恢復營業。店長王先生表示，總公司惡劣行為讓他們辛苦經營的餐廳信譽受損，現已找到新的供應商復業，之後也將改名再出發，期待消費者再次給機會上門享用美食。

今年34歲的大墩店加盟主王先生表示，這間店是自己創業的第一間店，當初靠著努力存錢及家人協助，花了百萬元才開設，日前也才開業剛滿一年，未料竟傳出總公司賣過期原物料給他們，真的傻眼又憤怒，「看到新聞當下實在錯愕，總公司的行為太惡劣！」事發之後，也因要更換原物料廠商，所以店休幾日，但訂位已通通被取消。

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「粗估損失約40、50萬元，但好不容易建立起來的消費者信心及商譽受損，損失難以估計，總公司違約在先，之後也會改名再出發！」

王姓店長表示，春節是所有餐廳都很重要的節日，尤其是撐過疫情威脅，現在發生過期食品風波，讓生意更加難做，這次復業也推出活動，消費滿500元送200元餐券、滿1000元送500元餐券，希望能吸引消費者回籠。