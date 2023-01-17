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社會 社會焦點 保障人權

江小漁酸菜魚「39噸巴沙魚」改標賣　業者道歉：願5倍賠償

▲▼江小漁酸菜魚爆出使用過期巴沙魚。（圖／記者白珈陽攝）

▲江小漁酸菜魚爆出使用過期巴沙魚，業者表示願提供消費魚產品價格5倍的損害賠償。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華、劉人豪／台中報導

台中市知名連鎖餐飲江小漁酸菜魚鍋系列的「江小漁鴛鴦酸菜鍋」、「水貨烤魚火鍋」，在年前遭台中市政府衛生局查出，業者涉嫌儲存並販賣給加盟主、消費者過期超過1年的食材，業者坦承改標販售過期食品並自主停業，今(17日)業者發表聲明致歉，並表示願提供消費魚產品價格5倍的損害賠償。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲業者表示願意提供5倍賠償。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市政府表示，日前接獲民眾檢舉，位於台中市西區的連鎖餐飲業者儲存過期的巴沙魚（鯰魚），銷售給加盟商及即通消費者食用，中市府衛生局聯合南投縣與彰化縣衛生局，昨日啟動多組稽查人力，前往該公司總部與直營店、南屯區倉儲點及西屯店、南投埔里店、彰化員林店等3家，查獲過期的39噸巴沙魚、570公斤芙蓉魚，及醬、配料56.58公斤，已立即全數封存。

衛生局指出，該業者在食品過期之後，將另外製作的「未含有效期限」的品名標籤，黏貼在原包裝的製造日期及保存期限上面，致使影響加盟商、消費者之辨識。另外，業者坦承涉案，並已自主停業，全案因涉詐欺行為，後續將移送地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／台中市政府衛生局提供）

▲相關過期食品目前已全數封存。（圖／台中市政府衛生局提供）

威晶國際企業有限公司今天發表道歉聲明，表示在部分產品的製程與管理上，確實出現瑕疵與疏漏，「本公司在此認錯道歉」，並積極配合檢、調、衛生相關單位之調查，立即全面下架、回收、銷毀。

威晶國際指出，凡於2021年4月1日到2023年1月13日期間，曾到江小漁台中公益店、台中/大墩店、埔里店、員林店)消費有關魚的相關產品，憑票或刷卡消費紀錄，可辦理該項產品的五倍賠償；身體出現不適之賓客，提供醫療單據與診斷證明書者，將支付醫療費用等損害的5倍做為賠償，另外加上醫療費用1倍的賠償作為精神賠償。

▲▼ 。（圖／台中市政府衛生局提供）

▲衛生局查扣39噸過期巴沙魚、570公斤芙蓉魚，以及醬、配料，並全數查封。（圖／台中市政府衛生局提供）

主任消保官康馨壬說，業者已表示會就消費者所提供之退費事證中從寬認定，消費者如有任何消費問題均可以室內電話或手機直撥「1950」消費者服務專線進行諮詢。
 

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