大片花海、雲朵燈打卡超威　HOLA台中大墩店開幕滿2千送2百

▲HOLA台中大墩店開幕，有很多夢幻打卡點。（圖／HOLA提供，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

居家賣場推陳出新，HOLA今（3／28）位於台中南屯區大墩店正式開幕，精心規劃大片花海、療癒雲朵燈與風格餐具區，讓參觀民眾忍不住坐下來打卡拍照，此外也引進VR（虛擬實境）裝置，讓消費者進入另一個居家空間，直接感受不同的佈置風格，配合開幕慶，3／29起至4／3前還推出單筆消費滿2,000元送200元抵用券優惠。

▲睡眠區有超療癒的雲朵燈。

特力集團近年積極進行店面轉型，將生活情境融入賣場，而非僅是銷售貨架上的商品，最新開幕的HOLA大墩店有900坪大，以創新規劃導入數位科技與體驗行銷的元素，相異於普通賣場的一般陳列，讓消費者「有感」成為顯學，新店以情境佈置，搭配數個網美打卡空間，讓民眾停留感受居家氛圍，並引進VR科技，讓民眾戴上裝置後，即時置入在不同空間情境中，激發新的佈置靈感。

▲結合居家小物的打卡佈置，也太夢幻了。

▲沙發區還有VR體驗，戴上裝置馬上身處巴黎。

除了近2年持續推出的體驗課程、有安排廚藝教室等相關空間之外，更針對應用面首度設立「智能選枕區」，與物理治療師合作，推出選枕前檢測，消費者只要輸入個人身高、體重、頭長、肩寬和頸長等基本資料，「好眠顧問」就能幫忙試枕，在衛浴區中也特別增設洗手檯，並有全系列毛巾單品與材質介紹，顧客可直接試用後再選購。

▲首度設立「智能選枕區」，由專業分析找到最適合的枕頭。

HOLA表示，3／29至4／3，針對大墩、北屯、西屯、彰化店4家中區門市，祭出全館單筆滿2,000元送200元抵用券優惠；4／24前，再加碼鍋具單筆滿1,000現折100元促銷。