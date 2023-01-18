騙堂嬸進房硬上！淫姪「射滿臉」逼吞　她隱忍隔天接夫電話淚崩

▲張男竟將堂嬸騙進房性侵，還射精在她臉上，堂嬸為保工作賺錢，並維持家庭和諧隱忍，默默擦掉後繼續上工。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

新北市一名張姓男子，日前見來家裡幫傭的堂嬸保養得宜，是位風韻猶存的美魔女，竟心生邪念，將人騙到房內強壓性侵，還顏射逼吞精。堂嬸擔心破壞家族和諧，選擇默默隱忍，拿衛生紙擦掉精液後照常工作，但隔天接到老公電話仍忍不住崩潰痛哭，全案因此曝光。法院二審一度判張男無罪，發回高院更一審後，改依強制性交罪處3年10個月。

判決指出，張姓男子和雙親及胞姊同住一棟社區大樓，但因為姊姊工作繁忙，所以自2006年起請堂嬸到家裡幫傭，照顧其父母的生活起居。張男雖然離婚，但本身也育有一子，因此平日裡堂嬸也會幫忙注意張男和小孩的情況，互動非常密切。

2015年1月中某日下午，堂嬸到警衛室領取暫放的蔬果，並將蔬果拿到張男父母住處的冰箱存放，結果要離去前見到姪子家大門未關，又看到張男小孩坐在客廳看電視，便進門關心地問了一句「爸爸呢？」

張男聞聲後，在房內應答，向堂嬸表示有東西想轉交，請對方入內。豈料堂嬸不疑有他進房後，竟遭姪子強壓在床，脫去衣物性侵，還射精在她的嘴巴與臉上。完事後，堂嬸想到日後還得在張男胞姊家工作，不願破壞家族和諧，便默默到廁所拿衛生紙把臉上精液擦掉，並用水沖洗乾淨，才上樓繼續工作。

▲堂嬸遭色姪騙進房強壓在床上淫辱，事後還忍淚把臉上的精液擦掉，繼續在姪子家中做事。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



隔天中午，人在南部工作的丈夫打電話來，察覺妻子態度有異，追問之下才知妻子竟遭姪子性侵，氣得報警提告。法院審理時，張男否認性侵，駁斥「那天兒子也在家，我怎麼可能做這種事」，而且堂嬸在他家只停留不到5分鐘，寒暄幾句後就離去，「這麼短的時間根本不可能性侵」。

張男懷疑，堂嬸是為了錢才故意栽贓他，因為對方有他家中鑰匙，可以隨時進出，還能在打掃時將他自慰後、沾有精液的衛生紙留存，再抹到自己的內褲。但檢警調查時，卻在女方內褲及擦拭精液的衛生紙中，雙雙採集到張男DNA，而且其中還混有堂嬸體液。

法官認為，由於事關名節，女方不僅誣陷動機不足，而且事後還出現創傷後壓力症候群，有輕生念頭，痛斥張男仗著自己是雇主胞弟，利用雙方經濟權力地位不對等，不顧對方反抗性侵逞慾，犯後仍飾詞狡辯，毫無悔意，因此依強制性交判刑3年10個月。

張男不服上訴，高等法院二審認為罪證不足、還有疑點，一度改判他無罪，檢察官對此結果上訴，最高法院也認為不妥、裁定判決撤銷並發回高等法院，近日高院也撤銷一審宣判，判處相同量刑3年10個月。