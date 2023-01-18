惡男隨機搶劫、性侵落單女！辯「心神喪失」想脫罪被判20年

▲惡男隨機搶劫、性侵落單女，遭判刑20年。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

去年一名羅姓男子在屏東涉嫌持刀搶劫2名落單女子，甚至還對其中一人性侵得逞，遭警方循線逮捕後移送屏東地檢署偵辦並起訴，一審被判刑20年。羅男為脫罪，一度辯稱自己心神喪失，高雄高分院今（18）日上午宣判，二審維持原判，可上訴。

根據判決書指出，去年1月18日晚上將近11點，羅男騎著機車，且攜帶1把水果刀，行經屏東縣潮州鎮潮昇國小附近，見一名陳女落單，隨即從後方接近，並用左手勒住陳女脖子、肩膀，右手則持刀抵住她的脖子，威脅她「要錢、把錢給我」後，得手1,000元後騎車離去。

同年2月6日晚間9點多，羅男又騎著機車、帶著水果刀外出，行經潮州火車站後站附近，看見另一名女子小琪（化名）獨自坐在商店櫥窗外階梯上，隨即持刀架住她的頭部，箝制行動至附近空地。

羅男不只逼迫小琪交出身上600元現金，更威脅小琪蹲下強制口交，隨後甚至掀開她的上衣、內衣，強行脫掉長褲、內褲，性侵得逞後騎車逃離現場。

過程中，小琪曾一度試圖逃跑，但卻慘遭羅男徒手毆打，並持刀砍傷她的後頸及上背部。在羅男離開後，小琪馬上打電話給媽媽求救，前往醫院接受治療，也立即報警處理。

警方調閱現場監視錄影畫面後，循線破案逮到羅男，依強盜性侵等罪，移送屏東地檢署偵辦並起訴。由於羅男一度辯稱自己心神喪失想藉此脫罪，但經醫院鑑定後，認定他並無因精神障礙或心智缺陷而不能辨識行為能力等情事。

地院依強盜、強盜強制性侵罪，判處羅男有期徒刑8年、15年，併執行刑20年。羅男不服上訴，但高雄高分院今上午宣判，維持原二審判決。