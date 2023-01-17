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蹦出「姪子」借頭期款！金門婦衝郵局匯50萬　行員急擋保老本

▲▼金門婦險遭詐，郵局機警阻詐。（圖／記者林名揚翻）

▲金門婦險匯出50萬，郵局行員機警阻詐，以免婦人在年前讓血汗錢落入詐團手中。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門一名婦人近日接到一通電話，對方說是她的「姪子」，剛新買房需要向她周轉新台幣50萬，婦人相信後前往郵局匯款，幸好機警的行員及時阻詐，才能避免婦人年節將至血汗錢卻白白損失。

這名婦人近期接獲佯稱她「姪子」之人來電，以買房需頭期款，向婦人借新台幣50萬元，婦人未經求證即前往山外郵局匯款，幸郵局行員發覺有異，通報派出所員警到場暸解，勸說攔阻匯款，避免婦人遭到詐騙。

▲▼金門婦險遭詐，郵局機警阻詐。（圖／記者林名揚翻）

金湖分局長為感謝金融機構機警察覺、主動關懷提問並即時通報警方到場，共同攔阻詐騙的義舉，今（17）日特別親自到轄區金融機構頒獎表揚，感謝行員的辛勞，協請持續辦理反詐騙工作。

▲▼金門婦險遭詐，郵局機警阻詐。（圖／記者林名揚翻）

金湖分局指出，年節將至，詐騙集團搶賺年終、無所不用其極，詐騙手法層出不窮，在接獲電話表示要匯款時，請保持冷靜、耐心求證，勿隨意匯款，如有疑問請向警察機關查詢，「多一分小心，少一分損失」。

現今網路訊息混亂，稍有不察即容易陷入被詐騙，從早期金光黨開始，演變各類詐騙甚至搭配時事梗如「防疫」等詐騙手法層出不窮，一些早期常見的詐騙手法如「猜猜我是誰」、「假綁架真詐財」、「分期付款」「信用卡、健保卡被冒用」、「網路交友」、「裸聊詐財」等也有捲土重來之勢，過年期間仍應慎防，以免過節歡樂氣氛變調。

▲▼金門婦險遭詐，郵局機警阻詐。（圖／記者林名揚翻）

▲▼金門婦險遭詐，郵局機警阻詐。（圖／記者林名揚翻）

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