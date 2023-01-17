色魔警官近20年來「高達71次性犯罪」　蹂躪12女竟嗆：不怕被抓

▲英國一名48歲警察在將近20年的時間內，涉嫌對十多名女性實施超過71起性犯罪。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

英國倫敦警察廳的48歲警官大衛•克里克（David Carrick）過去將近20年來，犯下超過71起性犯罪，其中包含針對至少12名女性的40多起性侵案。如今他被揭露曾對一名女性吹噓，因為自己就是警察，完全「不擔心」觸法會被抓，甚至還利用警局資料庫搜尋被害女性的個資。

根據《每日郵報》報導，化名為瑞秋（Rachel）的女性表示，她和克里克維持了5年的關係，而對方似乎知道她向警方報過一次案，還向她吹噓自己的職位意味著他不會被起訴，而且克里克還向瑞秋自爆，他曾將警局證物櫃裡的珠寶等保管物品帶回家。

▲克里克性犯罪醜聞時隔20年才被揭發，倫敦警察廳長為此公開道歉。（圖／翻攝自推特）

瑞秋說，雖然她和克里克在一起時沒有受到性侵犯，但他以一種有辱人格的方式對待她，要求她得「表現像個娼妓一樣」，拿著警局配發的手銬、警棍和看起來像真槍的東西回家，行為很有控制慾。發現克里克背負數十條性侵罪名後，瑞秋氣憤表示，她現在才知道他是如何對待那些女性的，「他怎麼能被允許當警察呢？」

倫敦警察廳目前正在審查過去10年來的1633起家暴或性侵投訴，包含克里克從2003年到2020年的犯行，但前諾丁漢郡警局女局長菲許（Sue Fish）警告，警方的審查幾乎不存在，內部制度無法識別出警隊成員的善惡。事實上，克里克職涯中只有在2001年和2017年接受過2次審查，在同事間被暱稱為「混蛋大衛」，是出了名的刻薄與殘忍，但從來沒有同事對此提出擔憂。

克里克16日坦承了對一名女性的6項性侵和性攻擊指控，加上去年12月他認罪對11名女性實施的43項指控與多重罪行，目前克里克已經承認了將近80起嚴重性犯罪，將於下個月初面臨法院宣判。報導補充，克里克從2001年8月剛加入倫敦警察廳後陸續多次被指控性騷擾、性侵，卻都沒有被深入調查，也沒有遭到停職等任何處分，醜聞爆發後倫敦警察廳長已為此公開道歉。