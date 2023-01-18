直升機墜毀「基輔幼稚園」至少16死　烏克蘭內政部長罹難

▲直升機在基輔近郊城鎮羅伐利（Brovary）墜毀，推特流傳現場畫面。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭基輔地區18日發生直升機墜毀意外，附近的幼稚園及住宅大樓遭到波及，且幼稚園兒童及員工都在現場。根據CNN、《美聯社》最新消息，基輔警方證實至少16人死亡，國家警政署長克雷緬科（Ihor Klymenko）更透露，罹難者包括內政部長及2名孩童，另外一共22人住院治療，其中包括10名孩童。

The Office of the President confirmed the information about the falling of a flying object near a kindergarten. pic.twitter.com/Q17clRTZJ7 — NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2023

案件發生在基輔區域的近郊城鎮羅伐利（Brovary）。基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）在Telegram帳號證實有人受傷，但並沒有說明傷者人數，或者傷勢有多嚴重，「目前所有人都被疏散了」，而警消及醫護都在現場救援。

社群媒體瘋傳現場畫面，只見建築物陷入熊熊火海，黑煙竄升並且幾乎蓋住天空。一些貼文宣稱1人死亡，另一些消息指出傷者5人，但皆未獲當局證實。