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俄羅斯導彈遭擊中才砸到公寓？　 烏克蘭總統顧問「失言請辭」

▲▼第聶伯羅（Dnipro）一棟公寓遭到空襲，至少12人死亡。（圖／路透）

▲第聶伯羅（Dnipro）一棟公寓全毀。（圖／路透）

中央社

俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭住宅建築，造成至少44人罹難。烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇曾表示，飛彈遭烏克蘭防空系統擊落後才擊中建築。這項說法在國內引起公憤，他今天提出辭呈。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）未就阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）請辭一事立即作出公開回應。

烏克蘭空軍表示，第聶伯羅巿（Dnipro）一棟公寓大樓14日遭到俄軍的Kh-22巡弋飛彈攻擊。事件造成44人喪生、79人受傷，有39人被從瓦礫堆中救出，還有20人依舊未被尋獲。當局今天宣布救援任務結束。

飛彈襲擊公寓後數小時，經常透過影音網站YouTube更新戰況的阿列斯托維奇起初表示，俄羅斯飛彈似乎先遭到烏克蘭防空系統擊落，於墜落時擊中這棟建築。 背離烏克蘭官方聲明的上述說法在烏克蘭引發眾怒，還被莫斯科用來對基輔反脣相稽。

▲▼第聶伯羅一棟公寓14日慘遭俄羅斯飛彈擊中，目前死亡數已增至30人。（圖／路透）

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯的攻擊「不會襲擊住宅建築」，還說是烏克蘭防空系統肇禍，並且強調那是「烏方若干代表」達成的結論。

阿列斯托維奇後來以疲勞出錯為由而改口，但也強調自己曾明確表示，最早的講法只是根據當時的初步推論。 阿列斯托維奇今天上午上傳辭呈的照片，坦承犯了「根本錯誤」。

他寫道：「針對俄羅斯飛彈攻擊一棟住宅建築的理由，我提出為時過早的錯誤版本，我對受害者和他們的家屬、第聶伯羅巿居民，以及因此而深深受傷的每一個人誠摯道歉。」

烏克蘭表示，Kh-22飛彈並不精準，但是烏方沒有能夠將其擊落的設備。 第聶伯羅巿人口近100萬人，是烏軍在東部頓巴斯地區（Donbas）的補給樞紐，一再遭遇俄羅斯飛彈轟炸。

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