女歌手墜機亡！赴音樂節表演搭尼泊爾死亡客機　粉絲湧入臉書哀悼

▲尼泊爾女歌手倪菈（Nira Chhantyal）當時搭上失事客機。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

尼泊爾15日發生30年來最嚴重空難，截至目前，搜救員已在墜機現場尋獲71具遺體，當局今將持續進行搜救。BBC整理出部分罹難者的故事，其中一人為女歌手倪菈（Nira Chhantyal）。

尼泊爾歌手倪菈（Nira Chhantyal）

倪菈經常搭乘雪人航空班機，搬到首都加德滿都居住的她，當時準備正在前往博卡拉音樂節表演的路上。她的友人比姆森（Bhimsen）透露，她是一名相當有才華的藝術家，會唱民謠，常常不由自主地哼歌。在墜機事件發生後，大批網友湧入倪菈的臉書、抖音留言哀悼。

澳洲教師拉夫（Myron Love）

澳洲政府證實，29歲雪梨教師拉夫是這場空難的罹難者之一。拉夫熱愛衝浪與旅行，友人形容，他是一名善良、有趣又充滿活力的人。

▼拉夫熱愛衝浪與旅行。（圖／翻攝自臉書）

南韓軍人父子檔

南韓軍隊一名45歲軍人趁著14歲兒子放寒假，在14日帶著孩子出國前往喜馬拉雅山，計畫參觀尼泊爾多個景點。已知事發當天，兩人還有透過訊息與家人聯絡，但在航班預定抵達時間過後，音訊全無。

印度4名好友

印度4名20多歲、30多歲的友人一起出國，13日就前往尼泊爾，主要是35歲死者賈斯瓦爾（Sonu Jaiswal）因老婆生了兒子要到神廟參拜還願。期間，一行人計畫到博卡拉玩滑翔傘，賈斯瓦爾還在飛機上直播，原定17日就要返回印度。

尼泊爾空難班機副機長卡蒂瓦達（Anju Khatiwada）

卡蒂瓦達是雪人航空失事客機的副機長，飛行時數接近6400小時，也是該公司僱用的6名女機師之一，原本在這趟飛行結束後，就能正式升任機長，沒想到卻在最後一刻喪命。

巧合的是，卡蒂瓦達的丈夫2006年也因飛機失事喪命。當時的他與卡蒂瓦達一樣是雪人航空的副機師，沒想到多年後，妻子同樣死於空難。