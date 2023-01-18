台美貿易倡議談判未見降關稅內容　邱臣遠：政府要跟美方積極爭取

記者蘇晏男／台北報導

台美21世紀貿易倡議談判會議昨晚落幕，經貿辦總談判代表鄧振中透露雙方在貿易便捷化、反貪腐、中小企業相關議題的大部分條文有共識，往後幾周會透過視訊盡快將條文談完、獲得協議。但，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今（18日）表示，但談判內容位看到關稅壁壘降低，這部分政府須要跟美方積極爭取。





▲邱臣遠。（資料照／記者陳煥丞攝）



經貿辦昨晚舉行記者會，鄧振中表示，此次談判聚焦貿易便捷化、良好法制作業、服務業規章、反貪腐、中小企業等，雙方對大部分條文都有共識，往後幾周會透過視訊盡快將條文談完、獲得協議。鄧也說，整體而言，對於這次談判結果相當滿意，對於促進21世紀貿易倡議談判的進展是邁進一步。

對此，邱臣遠18日表示，他肯定鄧振中推動台美21世紀貿易倡議談判，在基於台美貿易平等互惠原則下，只要有任何貿易倡議或實質區域經濟工作推動，民眾黨團都給予肯定。

但邱臣遠指出，去年11月開始談判後，經貿辦釋出的訊息相對模糊、談判內容也不構具體，雖然此次對中小企業、反貪腐等議題有初步共識，不過雙邊貿易有利有弊， 經濟部應盡快向國人公布相關經濟風險衝擊評估，以及說明續配套，並與社會跟國內產業、人民溝通。

邱臣遠也強調，任何貿易協定最重要就是關稅壁壘降低，但現在還沒看到任何相關談判內容，這部分政府須要跟美方積極爭取。

邱臣遠認為，這次倡議在民進黨宣傳下是台美突破，但國內產業和一般民眾的熱度卻非常冷，這是因為談判具體內容不夠明確，大家覺得跟自己無關，希望這部分不是只是空泛的談判，包含內部產業跟社會溝通要做到位，否則會功虧一簣。