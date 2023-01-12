林智堅不認論文抄襲　邱臣遠：再硬拗民進黨支持度掉越多

記者崔至雲／台北報導

前新竹市長林智堅論文抄襲遭雙殺碩士學位，林智堅昨日首度到台北地院出庭迎戰，堅稱用自己花錢做的內部民調數據寫論文、不認罪。對此，民眾黨總召邱臣遠建議，林智堅應理性務實的來面對，但說太多，民進黨的支持度也掉越多，如果還是要硬拗下去，在野黨也不會特意反對。

▲民眾黨總召邱臣遠。（圖／記者崔至雲攝）

林智堅被同樣就讀台大國發所的調查局調查官余正煌指控抄襲論文，涉犯《著作權法》，林智堅昨日到台北地院出庭迎戰，堅稱用自己花錢做的內部民調數據寫論文，他不認罪，林的律師團反指余正煌有誣告之嫌，應親自出庭說明論文哪些文字是他的創作，林的律師胡中瑋庭外受訪更喊話余正煌「不要躲在律師團的後面，像個男子漢站出來！」法官諭知擇期再開庭。

邱臣遠今日受訪時指出，林智堅論文案包含台灣大學、中華大學學倫會已經有正式決議，人民心中也有一把尺，林可以提出相關申訴或是走司法訴訟，但是提醒林智堅，論文案事件已經造成非常多的社會觀感跟學術衝擊，尤其論文案後續有很多綠營政治人物也受到波及，衍生出社會大眾對於學術倫理的破壞，這些都是系統性的問題，但教育部沒有責任嗎？指導教授沒有責任嗎？

邱臣遠呼籲林智堅，應理性務實面對，但說太多，民進黨支持度也掉越多，如果還是要硬拗下去，在野黨也不會特意反對。

