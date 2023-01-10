美兵推台海戰爭將「慘勝」　邱臣遠籲蔡政府：不要誤判台海情勢

▲針對美國智庫最新兵推結果，邱臣遠表示，沒有人想要戰爭，台灣更承受不起戰爭，呼籲蔡政府不要誤判台海情勢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

美國智庫最新台海戰爭兵推結果顯示，我方最終將「慘勝」。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠10日表示，沒有人想要戰爭，台灣更承受不起戰爭，他要呼籲蔡政府不要誤判台海情勢，並應在中美之間取得平衡，避免將台灣推上戰爭浪尖。

邱臣遠指出，在中共宣布於台灣周圍海空域進行軍演後，美國智庫也跟著公布最新的台海兵棋推演結果，將時間設定在2026年，並進行多達24次的推演，全數結果皆顯示解放軍最終無法成功侵佔台灣，但台灣海軍的26艘主力艦艇將全部被擊沉，全國電力和基礎建設將遭到嚴重破壞，經濟基礎歸零，讓他不禁質疑「台灣有辦法承受嗎？」

邱臣遠提到，烏俄戰爭開打至今，傷亡慘重，民不潦生，而烏克蘭可以堅持到現在的原因，不外乎西方各國的援助源源不絕進入烏克蘭，他指出，「反觀台灣可以嗎？我想答案很明顯是不行的！」，他分析，台灣是一個海島國家，一旦開戰，將孤立無援，外部的軍隊或物資根本進不了台灣，在無法複製「烏克蘭模式」的情況下，台海的國際局勢更嚴峻，一旦發生戰端，周遭的國家不管是經濟供應鏈，還是軍事層面都會受到嚴重的影響。

此外，邱臣遠表示，雖然兵推並沒有表明戰爭「一定發生」，但可以預想到未來中國必會持續加大打壓力道，運用外交孤立、灰色地帶戰法及經濟打擊等非軍事手段，壓迫台灣，而這次公布的兵推結果，他猜測，是在增加中國大陸侵略台灣的不確定性，凸顯威懾力量的影響性。

邱臣遠最後強調，現代戰爭充滿變數，在無法確定中共的真正意圖之前，台灣應該要做好萬全的準備，建立完善的不對稱戰力才能有效嚇阻，讓中共選擇不侵略。「沒有人想要戰爭，台灣更承受不起戰爭」，他呼籲，蔡政府不要誤判台海情勢，並應在中美之間取得平衡，避免將台灣推上戰爭浪尖。