南韓工會總聯盟遭情報機構搜查　疑勾結北韓間諜地下組織

▲南韓國情院、警察廳18日上午針對民主勞總總部試圖執行扣押搜索，一旁則是進步派大報「京鄉新聞」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國家情報院、警察廳今（18）日上午針對全國民主勞動組合總聯盟（工會，以下稱民主勞總）位於首爾市中區的總部試圖進行扣押搜索，雙方人馬爆發激烈肢體衝突，對峙至少2個小時。南韓情報當局認為，北韓（朝鮮）透過諜報員滲透南韓工會，因此在多個據點發起扣押搜索。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓國情院、警方18日上午9時10分前往位於首爾市中區貞洞的民主勞總總部辦公室，持法院發佈的搜索票試圖進行扣押搜索，他們認為民主勞總部長級的幹部涉嫌違反「國家保安法」，民主勞總工會成員全力阻擋國情院、警方進入辦公室，雙方展開2小時以上的肢體衝突。

同一時間，國情院還向位於首爾永登浦區的民主勞總旗下的保健醫療勞組辦公室，依違反國家保安法的嫌疑展開扣押搜索。此外，國情院也向旗下的金屬勞組光州泉南分部前幹部位於全羅南道潭陽郡的住處、民主勞總關係人士位於濟州島的住處，以及起亞汽車工廠工會成員住宅派遣搜查官，試圖取得相關資料。

報導指出，國情院研判民主勞總恐怕已遭上級組織「自主統一民眾全委」滲透，該組織負責統籌四散在慶尚南道昌原、晉州、全羅北道全州等全國各地的北韓相關地下組織，這些地下組織能從北韓接獲指令；警方則研判，民主勞總的幹部曾與北韓人士接觸。

國情院關係人士表示，「在針對北韓相關嫌疑的內部搜查時，已過程中取得的證據為基礎，當局判斷必須進行強制搜索，因此從法院獲取搜索扣押票，展開搜查。」

針對國情院與警方的扣押搜索，民主勞總透過YouTube進行直播，成員在總部大樓前喊道，「譴責尹錫悅政府」、「暴力打壓勞動工會」、「尹錫悅檢方獨裁政權」。

►真實版《北風》！南韓社會慘遭北韓情報員滲透：宣傳金正恩的偉大