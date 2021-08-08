真實版《北風》！南韓社會慘遭北韓情報員滲透：宣傳金正恩的偉大

▲清州4名社運人士接獲北韓諜報員指令，展開活動反對南韓向美軍購40架F-35A隱形戰機。圖為2019年時一架F-35A結束訓練後降落清州空軍基地。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）持續積極向南韓展開「認知作戰」！南韓國家情報院與警察廳從今年5月起，便針對忠清北道清州市4名社運人士的住處進行扣押搜索，在取得的移動硬碟中發現高達80多個加密檔案，其中包含4人於2017年至最近從北韓諜報員接獲的指令，包括在南韓舉行示威反對向美國軍購隱形戰機F-35A、宣傳北韓最高領導人金正恩的偉大。其中3人已於2日被法院裁定羈押。

根據《韓聯社》報導，南韓國情院與警察廳認定清州4名社運人士涉嫌違反《國家保安法》第4、8、9條。調查結果顯示，4人疑似最早就從2010年起便與隸屬於北韓統一戰線部文化交流局（225局）的北韓諜報員在中國進行接觸，並從北韓諜報員收受活動資金2萬美元，在清州成立「自主統一忠北（忠清北道）同志會」後，向北韓匯報各自負責的任務。

4名社運人士在清州成立活動組織後，便從北韓諜報員接收指令，拉攏忠清北道的政治人物、勞權公民團體共60多人加入，一同參與反對南韓向美國軍購隱形戰機F-35A的一系列示威宣傳活動。

▲清州4名社運人士遭以違反國家保安法罪嫌逮捕羈押。（圖／達志影像）

而在4名社運人士遞給北韓諜報員的報告文中，甚至可以看到發誓效忠金正恩的血書照片，其狂熱程度非一般人所能想像。

其中一名被逮的嫌疑人孫某是當地網路媒體負責人，對此北韓諜報員在今年2月的指令文中特別提及此事，並下令道，「透過新聞媒體舉辦活動，向社會各階層廣泛宣傳、介紹會長的天資聰穎，須具有方法、且積極進行。」

據悉，北韓諜報員與南韓4名社運人士稱金正恩為「會長」、稱北韓為「本公司」。南韓國情院統計，該間網路媒體直到今年6月，共登載45則宣傳金正恩的報導。

4名社運人士於2018年5月向北韓匯報的報告文中表示，「為爭取祖國統一與社會主義的完全勝利、邁向民族重生的唯一道路......（中略），向會長大人（指金正恩）致上戰鬥性問候。我們已有覺悟，成為會長大人最忠實的戰士。」

▲北韓諜報員與南韓4名社運人士稱金正恩為「會長」。（圖／路透社）

調查指出，A某從2002年起出國36次，其中高達34次的目的地為中國，分析認為A某極有可能與北韓諜報員相約前往中國進行秘密接觸。

而A某在忠清北道地區展開的勞權運動，皆以「會長」的意圖為指導基礎；孫某則透過掌握其曾待過的大企業現場組織，向地區青年灌輸思想教育工作；B某則在忠清北道托兒所，向保育教師灌輸思想教育；C某則在組織拉攏護理師，並負責與「總公司」建立起聯絡管道。

另外，國情院也在「自主統一忠北同志會」的綱領與規定中發現，其內容恰巧與北韓朝鮮勞動黨的黨綱高度相似。

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