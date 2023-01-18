國際通緝犯賣油給北韓...立委兒子是共犯　「換船洗黑油」衛星抓包

▲美國聯邦調查局針對新加坡商人郭記成發布通緝海報。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

新加坡籍商人郭記成，於2019年2月承租越南籍油輪「VIET TIN 01」，透過商人陳詩煥協調在高雄港外海進行補給，從2019年開始，把至少5000噸油品賣給北韓，遭美國監控發現後將案件交回台灣，高雄地檢署發現其中一名共犯，竟是民進黨前立委黃仁杼的次子、綽號「土司」的黃崇瑋，今(18日)偵結，依資恐防制法，起訴陳詩煥、黃崇瑋等5人。

黃仁杼曾任立法委員，2012年立委落選後淡出政壇，黃仁杼次子黃崇瑋，曾開設「華豐能源國際」，負責油品業務，但公司已於2021年解散。

起訴書指出，郭記成、陳詩煥、黃崇偉、朱華勝等人共同出資，於2019年1月4日起，向越南承租「VIET TIN 01」油輪，並向荷蘭購買5108桶，約595.5噸汽油後，再於不明地點裝載1404.5噸汽油，駛入北韓南浦港卸載2000噸汽油。

同年7月，郭記成等人再購買「SEA PRIMA」油輪，並將油輪過戶空殼公司，並由黃崇偉不知情的前員工擔任人頭負責人。同年9月，郭記成購買2925噸柴油準備運往南韓蔚山，但離開高雄港後，9月20日在黃海公海海域將柴油接駁至「SEA PRIMA」油輪，然後將2925噸柴油轉給北韓油輪。

同年11月，郭記成等人為賺取最大利益，未照預定計畫接駁給北韓油輪，而是以虛偽船名，直接進入北韓南浦港卸載柴油。為了躲避查緝還不停更換船籍國家與船名製造不在場證明，但美國透過衛星夜視功能，查出運油船隻識別碼，進而掌握實際船東。

陳詩煥到案後否認犯行，稱被告知是在馬祖、浙江海域卸油，僅坦承知道最後一次卸油是進入北韓南浦港；黃崇瑋否認犯行，辯稱沒有參與駁油業務，表示不會將台灣的公司冒險去跟北韓做駁油行為。

檢方根據多名參與者的說法、證據，美國聯邦調查局的資料，認定陳詩煥、黃崇瑋等人，透過2艘郵輪將近5000噸汽、柴油非法賣給北韓。高雄地檢署18日依犯資恐防制法，起訴陳詩煥、黃崇瑋等5人。