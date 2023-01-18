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女童肩膀嚴重瘀青！幼兒園卸責「睡醒就這樣」　扯謊不願交監視器

▲▼南韓2歲女童在幼兒園遭到教師不當管教、虐待，肩膀出現嚴重瘀傷。（圖／翻攝自Nate Pann）

▲南韓2歲女童在幼兒園遭到教師不當管教、虐待，肩膀出現嚴重瘀傷。（圖／翻攝自Nate Pann）

記者羅翊宬／編譯

南韓近日又傳出疑似幼兒園教師的虐童案件！京畿道安山市年僅的2歲的女童遭到育兒教師以雙手緊抓肩膀搖晃，導致肩膀出現非常明顯的紫紅色斑塊瘀傷，園方甚至向來接女童的父母解釋「睡起來就變這樣了」，女童的家屬透過網路論壇發文，並向警方報案，豈料園方又向警方撒謊，表示監視器已經報廢處理。

根據韓媒《朝鮮日報》，京畿南部警察廳兒童青少年科今（18）日將育兒教師A某已涉嫌違反兒童福祉法立案調查，A某曾於本月16日下午1時在位於安山市檀園區的幼兒園，涉嫌用雙手緊抓2歲女童的肩膀搖晃，對女童造成生理性的虐待。

女童家屬得知實情後旋即向轄區內的安山檀園警察署報案，不過警方考量到受害兒童根本未滿10歲，在經過考量後決定將案件移交給上級機關京畿南部警察廳處理。

女童家屬昨（17）日在網路論壇Nate Pann上發文尋求網友協助，「我年僅2歲的姪女在安山的一處幼兒園遭到虐待了」，他將女童肩膀嚴重瘀青的照片一同上傳，並表示園方曾向來接送小孩回家的父母解釋，「孩子在午休時間非常淒厲地哭泣，等到她睡飽起來後肩膀就出現瘀傷，我們幫她擦藥，沒想到卻因此讓瘀傷變得更大」。

女童的父母雖然當下僅表示「知道了」，不過等到回家確認傷勢時就發現，肩膀上的瘀傷比想像中還要更嚴重，而且耳朵上的微血管甚至還爆青筋。父母認為寶貝女兒慘遭無辜虐待，於是前往幼兒園要求對方交出監視器影像，沒想到園方卻扯謊，「監視器上周拿去修理了」。

女童父母報案後，警方也要求交出監視器，沒想到厚臉皮的幼兒園卻又撒謊，「監視器硬體故障，所以拿去報廢了。老師的確是在10至15分鐘內用力量壓制住小孩。」

等到警方獲取監視器實施數位修復鑑定後，園方才稍微坦承，「（受害女童）午休時間不睡覺、一直在那邊鬧，才會變成這樣」。

目前安山市府也著手介入調查，往後將會視調查結果決定，是否會對該幼兒園實施相應的行政處分。

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