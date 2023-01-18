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余正煌論文也抄襲？　翁達瑞拋證據指控說謊：論文有更早作者

▲▼余正煌律師訪問。（圖／記者黃彥傑攝）

▲余正煌律師訪問。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陶本和／台北報導

前新竹市長林智堅被調查官余正煌指控論文抄襲，目前已進入司法程序。不過，旅美大學教授翁達瑞（本名陳時奮）近日聲稱握有檔案名稱跟余正煌論文題目一樣，但是由他人撰寫的文稿，建檔日期比余更早，因此提出質疑，反問「余正煌說了實話嗎？」

翁達瑞表示，余正煌與林智堅涉入論文抄襲疑雲，這是學術爭議。余正煌又提告林智堅侵犯版權，這是司法案件。他說，儘管謊話存在於社會的每個角落，但在學術與司法這兩個領域，誠實仍是基本的言行規範。

翁達瑞指出，余正煌告了林智堅之後，透過律師發表一篇聲明，第一條的內容：「余正煌之碩士論文均為自行撰寫完成，故不存在任何部分為抄襲林智堅所稱『公版』之情形。」

不過，翁達瑞提出證據反駁余正煌的聲明，指控余正煌在這起學術與司法事件上，並沒有說實話。首先，余正煌的碩士論文完成於2016年7月，主題是「林智堅勝選的政治社會基礎」；而他手上有一份他人撰寫的文稿，檔案名稱與余正煌的論文題目一模一樣。這份文稿的建檔日期是2016年1月2日；最後修改日期是2016年1月5日。

翁達瑞表示，這份文稿的建檔日期遠早於余正煌的論文完成日期，當時余正煌甚至連論文題目都尚未確定。檔案資料顯示文稿的作者與修改者「另有其人」，都不是余正煌。

翁達瑞接著說，余正煌論文的第16頁有兩段文字，標題是「研究對象與資料來源」和「分析工具」，中間有一張表格，「巧合的是，我手上這份文稿也有雷同的文字與表格」。

因此，翁達瑞對余正煌、其律師，以及台大學倫會提出質疑，要求余正煌解釋為何他的文字跟表格，與一份他人撰寫的文稿有大量的內容重複；他也請余的律師解釋，不實的聲明來自何處，律師自行杜撰或余正煌提供？如果來自余正煌，為何沒有查證真實性。

此外，翁達瑞也質疑台大學倫會，要求他們說明是否有看過他手上的文稿，如果有為何調查時不採信，如果沒有，那麼為何他可以拿到的文件，台大學倫會調查卻忽略了。

翁達瑞說，根據他手上的證據，余正煌的論文「不是全部自行撰寫完成」，「此外，余正煌的律師還代發不實聲明。最嚴重的是，台大的學倫調查忽略關鍵證據」。

▼翁達瑞指控余正煌論文另有更早作者，圖左為另一更早作者之文稿，圖右為余正煌論文。（圖／翁達瑞臉書）

▲▼翁達瑞指控余正煌論文另有更早作者。（圖／翁達瑞臉書）▲▼翁達瑞指控余正煌論文另有更早作者。（圖／翁達瑞臉書）

▼翁達瑞指控余正煌論文另有更早作者，圖左為另一更早作者之文稿，圖右為余正煌論文。（圖／翁達瑞臉書）

▲▼翁達瑞指控余正煌論文另有更早作者。（圖／翁達瑞臉書）▲▼翁達瑞指控余正煌論文另有更早作者。（圖／翁達瑞臉書）

▼翁達瑞指控余正煌論文另有更早作者，圖左為另一更早作者之文稿，圖右為余正煌論文。（圖／翁達瑞臉書）

▲▼翁達瑞指控余正煌論文另有更早作者。（圖／翁達瑞臉書）▲▼翁達瑞指控余正煌論文另有更早作者。（圖／翁達瑞臉書）

▼翁達瑞指控余正煌論文另有更早作者，圖左為另一更早作者之文稿，圖右為余正煌論文。（圖／翁達瑞臉書）

▲▼翁達瑞指控余正煌論文另有更早作者。（圖／翁達瑞臉書）▲▼翁達瑞指控余正煌論文另有更早作者。（圖／翁達瑞臉書）▲▼翁達瑞指控余正煌論文另有更早作者。（圖／翁達瑞臉書）

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關鍵字：

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