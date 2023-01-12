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陳明通回擊！公開對照表：余正煌研究設計大部分來自林智堅

▲▼ 林智堅、陳明通合成圖（圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

▲前新竹市市長林智堅、國安局長陳明通。（組圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

調查局調查官余正煌控告，前新竹市市長林智堅違反《著作權法》侵害著作權。對此，林智堅的指導教授、國安局長陳明通12日委託律師公開論文、研究計畫的對照表表示，余正煌的研究設計大部分都來自林智堅論文計畫的底稿，因此抄襲並非事實。

陳明通委任律師陳昱龍發布聲明指出，針對民國112年1月12日媒體報導余正煌先生委任律師表示，當初余正煌把論文初稿寄給陳明通時，刪除引註部分，所以陳明通寄給林智堅時，或許林抄的時候沒有注意，才沒發現引註問題，可證林智堅抄襲事實非常明顯。此等言論顯然與事實不符。

陳明通指出，余正煌2016年1月28日時論文最核心的研究設計部分根本毫無進度，仍停留在1月5日他交付余先生論文寫作底稿階段。然而，林智堅同年2月1日已在他的指導下完成雛形，認為余在1月28日至2月1日期間不可能短短兩三天完成研究設計寫作，也無交付或email給他論文最新進度，他也無從、無理由將余的檔案寄給林智堅，「所謂林智堅抄襲余正煌論文完全不是事實」。

陳明通指出，余正煌同年3月8日寄給他的研究計畫，以及最後的論文，在研究設計這一部份絕大部份皆來自林智堅2月1日的內容，只是余正煌增加一點文獻檢討並引註，「這是因為本人鼓勵余正煌先生進一步發揮的結果！」

陳明通表示，研究生寄送論文電子檔予論文指導教授、或師長時，為求論述正確性及確認依據，依常理應是寄送完整論文電子檔，惟余正煌委任律師提及余先生會先自行刪除引註，卻完全未見其有任何舉證以實其說，本人不僅難以理解，更與一般經驗與論理法則相悖。

最後，陳明通也附上「2016.02.01 林智堅的研究計畫」、「2016.02.01 林智堅的研究計畫」、「2016.02.01 林智堅的研究計畫」等三版對照表，強調林堅的研究計畫初稿就已出現這些文字敘述，並非抄襲。

▼部分對照表如下。（圖／陳明通委任律師陳昱龍提供）

▲▼ 陳明通回擊！公開對照表：余正煌研究設計絕大部分來自林智堅。（圖／陳明通委任律師陳昱龍提供）

▲▼ 陳明通回擊！公開對照表：余正煌研究設計絕大部分來自林智堅。（圖／陳明通委任律師陳昱龍提供）

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