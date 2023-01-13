法官問論文怎麼寫？林智堅「含蓄答案」讓鄉民聽傻了

▲新竹市前市長林智堅。（圖／記者黃哲民攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新竹市前市長林智堅被余正煌指控抄襲論文，11日他也首度到台北地院出庭迎戰，堅稱他是用自己花錢做的內部民調數據寫論文、不認罪。事後，余正煌的律師吳俊達透露，法官問林智堅的論文是怎麼寫時，對方竟回「我是在研究室寫的」。而這席話，也在網路上引發討論。

林智堅出庭當天穿著合身的素面羽絨衣、梳著招牌的服貼髮型，在庭內強調他是用自己參選2014年新竹市長的過程寫論文，用自己花錢所做的內部民調數據當基礎，在陳明通的指導與討論下，分別於台北或新竹親自撰寫而成，他沒動機或必要去抄襲余正煌的論文，「所以沒有認罪的問題」。

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根據《中時新聞網》報導，余正煌的委任律師吳俊達表示，法官問林智堅論文是怎麼寫時，「他講得很委婉、很含蓄，他講說『我是在台北跟新竹寫的、我是在研究室寫的』」，後來法官繼續追問，林智堅也說不太清楚，只回「我就是在兩個地方寫啊」。

▲余正煌委任律師團赴北院提自訴，控告林智堅論文抄襲。（圖／記者黃彥傑攝）

林智堅的回答也在PTT的HatePolitics板上引起討論，不少網友得知後，紛紛表示「至少不是說用手寫的」、「認真？也太好笑了吧」、「小智總是那麼幽默，我又戀愛了」、「我是真的相信小智會這樣回答」、「超越韓總的人才」、「我是用筆寫的，然後用電腦打出來」。不過也有網友持保留態度，「對方律師說的話聽聽就好吧」、「先觀望，我不信有人蠢到這樣講」、「我也不信有人會在法官面前反串搞笑」。

針對吳俊達說法，林智堅尚未回應。此外，林智堅委任律師蕭雄淋指稱，余正煌的論文共89頁，其中22頁複製貼上林提供的民調問卷，另有27頁內文用民調數據加以改作發展，「若抽掉民調，余正煌的論文就不存在」。林的另名委任律師胡中瑋則呼籲余正煌，「不要躲在律師團的後面，像個男子漢站出來！」