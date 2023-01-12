陳明通「傾全力對付余正煌」　余正煌律師團6點駁斥反擊

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

調查局調查官余正煌控告，前新竹市市長林智堅違反《著作權法》侵害著作權，雙方攻防戰不斷。林智堅的指導教授、國安局長陳明通12日提出對照圖，聲稱余正煌的論文來自林智堅。對此，余正煌律師團12日晚間發6點聲明駁斥，「以私害公為了林智堅的論文，傾全力對付余正煌，恐與身兼國安局長重責大任有違，務請三思。」

余正煌律師團12日晚間發布6點聲明。第一，余正煌的碩士論文均為自行撰寫完成，故不存在任何部分為抄襲林智堅所稱「公版」的情形。

第二，林智堅主張105年2月1日所撰寫的文字，均為余正煌所撰寫後交給陳明通，然為避免被他人抄襲而將以APA註釋部分移除，故林智堅105年2月1日所稱之初稿，均無任何APA註釋。

余正煌律師團指出，陳明通於112年1月12日所發聲明稿，稱「只是余正煌增加一點文獻檢討，並引註」等，純屬無稽。只要寫過文章及論文的人都知道，一篇沒有任何註釋的文章，是不可能知悉該段文字的出處，更不可能大海撈針地把引用文章找出來，「此乃常識問題，不懂身為一個教授、且贵為國安局長之人，竟然提出此種看法。」

第四，陳明通是本案利害關係人，更事涉自身退休前擔任台大教職的正當性，本應尊重台大內部調查，並靜候法院審理釐清，自不應為左袒林智堅，一再書立聲明稿、透過媒體放話，而有失身為人師應有的風範格調。

余正煌律師團表示，退萬步而言，倘陳明通主張105年2月1日來源為陳明通撰寫之「公版」，而此「公版」整篇欠缺註釋下，身為台灣大學資深教授，豈非自認大量抄襲其他學者的著作而未有引註，如此說法顯然荒謬至極。

最後，余正煌律師團認為，陳明通身為國安局長，在國際情勢動盪、兩岸情勢不穩時卻以私害公，為了林智堅的論文「傾全力對付余正煌，恐與身兼國安局長重責大任有違，務請三思。」