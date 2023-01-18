　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

賭場大亨「洗米華」重判18年！　致官方少收310億稅金被控289項罪　

▲▼澳門小賭王「洗米華」周焯華。（圖／CFP）

▲澳門賭場大亨「洗米華」周焯華。（圖／CFP，下同）

文／香港01

澳門商人、太陽城集團（1383）創辦人周焯華（綽號「洗米華」），2021年11月於澳門被捕，被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，令澳門政府少收82.6億元（約310億元新台幣）博彩稅，澳門法院今日（18日）將宣判。案件早上9時半開庭，周焯華被當局以囚車，由路環監獄柙送至初級法院刑事大樓，法官其後宣判，周焯華創立及領導犯罪集團罪成，而加重清洗黑錢罪則不成立。法官宣判，依例判監18年。

▲▼百億大亨洗米華遭捕　前小三抵押4.3億愛巢還債。（圖／CFP）

案件追溯至2021年，內地浙江溫州檢察院當年11月26日以涉嫌開設賭場罪，批准逮捕周焯華，澳門司警翌日拘捕洗米華及同案共11人。澳門檢察院指，警方早於之前一年多，初步掌握周姓嫌犯等人涉嫌不法經營賭博的證據，並對該團伙立案偵查，顯示該團伙涉嫌以澳門為基地，在菲律賓架設一個非法網絡直播投注平台，透過「直播場景」，吸引內地居民為主要客源，進行巨額網上非法賭博，並利用澳門的公司帳戶，透過地下錢莊，轉移不法所得。

洗米華等人經超過14小時偵訊後，澳門檢察院指，考慮犯罪的嚴重性質，尤其考慮該等犯罪對澳門博彩業的合法經營和對澳門金融秩序的穩定產生嚴重影響和衝擊，為防止相關嫌犯逃脫，包括洗米華之內的5名嫌犯需羈押。

案件原定排期於去年9月2日開審，惟涉案21名被告中，有11人缺席聆訊，法院宣布將案件押後至9月19日續審。周焯華兒子周柏豪當日現身，他庭後透露，曾到監獄探望父親，對方狀況不俗。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

ET快訊
快訊／廖老大慘了！　倒店加盟主集體提告
500kg木桌「高速墜樓」！　搬家公司慘了
快訊／澳洲客機發出求救訊號！　機上載100多人
LIVE／6000元紅包恐變清明禮金　螺螄粉禁到黃飛紅！魔芋
募資82萬竟是淘寶貨！　「灌水1500元」加價賣
快訊／被控289項罪！　「洗米華」重判18年
快訊／新北孝子遭撞後被輾　血肉模糊慘死
快訊／8警幫黑道大老慶生！重懲出爐...分局長也慘了
兔年祝賀「LINE終極必載貼圖」！　38款大放送

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

重慶巨兔花燈「回眸瞇眼一瞪」嚇哭孩子　「醜到被下架」已開始拆除　

勞斯萊斯當婚車「撞成爛鐵」畫面曝！內行人洩天價維修費：恐報廢

談台灣問題　季辛吉：避免採取暗示「即將攤牌」威脅性言語

賭場大亨「洗米華」重判18年！　致官方少收310億稅金被控289項罪　

網紅籃球員賽後互嗆「誰拿MVP多」　一句話「我睡的妞兒比你多」惹議

揭秘天選之人特徵　陸專家：這類「特定基因型」不容易確診

衝南韓整形！20多歲陸女「無法呼吸」慘死手術台　警介入調查

劉鶴：中國不搞計劃經濟　共同富裕是長遠任務

肉償賭債！妻「拋家棄子」打麻將徹夜不歸　綠帽夫攜子找上門

人妻大掃除驚見老公藏私房錢「笑到扶床」　人夫在房外心抖

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

買油漆起衝突3胞胎2互毆　浴室打到客廳...老大喪命

重慶巨兔花燈「回眸瞇眼一瞪」嚇哭孩子　「醜到被下架」已開始拆除　

勞斯萊斯當婚車「撞成爛鐵」畫面曝！內行人洩天價維修費：恐報廢

談台灣問題　季辛吉：避免採取暗示「即將攤牌」威脅性言語

賭場大亨「洗米華」重判18年！　致官方少收310億稅金被控289項罪　

網紅籃球員賽後互嗆「誰拿MVP多」　一句話「我睡的妞兒比你多」惹議

揭秘天選之人特徵　陸專家：這類「特定基因型」不容易確診

衝南韓整形！20多歲陸女「無法呼吸」慘死手術台　警介入調查

劉鶴：中國不搞計劃經濟　共同富裕是長遠任務

肉償賭債！妻「拋家棄子」打麻將徹夜不歸　綠帽夫攜子找上門

人妻大掃除驚見老公藏私房錢「笑到扶床」　人夫在房外心抖

1場建案都沒有　台中13期土地單價差1萬衝百萬

重慶巨兔花燈「回眸瞇眼一瞪」嚇哭孩子　「醜到被下架」已開始拆除　

台台併、遠亞併附帶條件過關？NCC下午3點有結果

1斤螺螄得洗至少5次才乾淨！　口味多樣是台菜奧秘之處

WeMo春節「24小時不打烊」！過年抽百萬壓歲錢　1條件抽免費騎車

男酒駕+無照14次拒繳25萬　「社子島房產遭查封」6天籌錢繳清

約好一起跨年！癌末貴賓守約看完煙火道別　隔2天躺媽懷裡離世

工程師年前提離職「做1件事」年終獎金0元！連考績都不打

葡萄糖胺作用有哪些？可治療關節炎？葡萄糖胺迷思一次搞懂

Google賀新春！輸入關鍵字　超萌「兔兔煙火」放給你看

大陸熱門新聞

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

人妻大掃除驚見夫藏私房錢　笑到扶床

妻打麻將「肉償賭債」徹夜不歸　綠帽夫攜子找上門

他見特殊食材拍照詢問　竟是劇毒藍環章魚

9秒淫片外流　女網紅回應了

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

服務生把清潔劑當「柳橙汁」一家7人喝下送醫搶救

賭場大亨「洗米華」重判18年！ 致官方少收310億稅金被控289項罪

小馬雲近況超淒慘！被家人安排當街攔車討錢

陸特斯拉降價太有感　有門市訂單暴增500%

老人醫院搬大石隨機攻擊　女病患頭爆鮮血滾落床

他示警兩岸離戰爭越來越近

網美高鐵脫衣幾乎全裸　巨乳美臀全露出

衝南韓整形！20多歲陸女無法呼吸慘死手術台

更多熱門

相關新聞

快訊／「洗米華」周焯華被判刑18年！

快訊／「洗米華」周焯華被判刑18年！

澳門商人、太陽城集團創辦人周焯華（綽號「洗米華」）2021年在澳門被逮捕，涉及洗錢、非法賭博和創立犯罪集團等289項罪名，據《香港01》報導，澳門法院今（18日）宣判18年有期徒刑。

單元二重劃會不服遭判榨取抵費地　創聲請憲法訴訟首例

單元二重劃會不服遭判榨取抵費地　創聲請憲法訴訟首例

色里長指侵弱女　判刑3年4月定讞

色里長指侵弱女　判刑3年4月定讞

懷疑女友偷吃　油漆工奪命判刑定讞

懷疑女友偷吃　油漆工奪命判刑定讞

基隆民宅藏職業賭場　警逮25人查扣118萬

基隆民宅藏職業賭場　警逮25人查扣118萬

關鍵字：

洗米華賭場周焯華逃稅稅收判刑

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

女友狂嫌他「吃飯像豬」怒分手！醫一看超心疼

2023年刮刮樂TOP3！500、200元最推這張

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面