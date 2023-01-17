色里長指侵弱女還丟1000打發　賠60萬求緩刑慘被打臉須入監

▲色里長性侵女子得逞。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

澎湖縣馬公市李姓里長，2018年間對中度智能障礙的女子指侵下體得逞，事後還給1000元打發女子。直到庇護工場的老師發現女子手機中竟有里長的下體裸露照片，全案才因此爆發。法院審理時，里長賠償60萬元和解請求緩刑，但未獲法官准許，一二審均判刑3年4月。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞，里長將入監。

李姓里長在當地擔任木工，今年大選連任成功，還是現任里長。他在2018年間因未辦理社區志工活動，認識被害人，發現被害人思考流暢度、組織、計劃、知覺判斷和問題解決等能力均明顯不足，有機可乘。就在當年某日，因修繕被害人家中鎖頭的機會，進入被害人家中，性侵得逞。

被害人被里長性侵後，出現「性過度覺醒」狀況，與男學員間親密互動過多，甚至主動邀請男友發生關係，引起周遭社工、老師的注意。直到2020年3月間，里長自拍下體裸露照片傳給被害人，遭庇護工場的老師發現。老師追問下，才發現被害人曾被里長侵犯，全案因此爆發。

檢警偵辦後，委託醫療機構對被害人鑑定，發現「被害人與男友間的性行為，容或須要考慮是否為本案在被害人生理上造成『性過度覺醒』」「個案實習時與該職場男學員有時互動過於親密，在男女分際上需要注意...」「其後才會接觸到色情頻道，並藉由模仿學習主動邀請男友進行性行為。」檢方偵查終結後，對里長提起公訴。

法院審理時，里長雖然賠償60萬元達成和解，並向法院請求給予緩刑；但對於檢方指控他指侵的內容，他卻否認並辯稱案發當天其去被害人家中換鎖，全身髒髒手黑黑的，不可能指侵。但法院根據被害人與家屬間的供詞，認定里長有罪；考量他矢口否認，對案情明顯避重就輕，難認有悛悔之心，因此一二審法院均將他判刑3年4月，未宣告緩刑。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞，里長須入監服刑。