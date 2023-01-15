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基隆民宅藏天九牌職業賭場　警搜索逮25人查扣賭資118萬

記者郭世賢／基隆報導

基隆市仁愛區愛三路一處民宅經營天九牌職業賭場，經警方多日監控蒐證，昨（14日）凌晨出動多名警力攻堅，當場逮負責人、工作人員及賭客共25人，當場查扣賭資現金118萬元（含抽頭金），警訊後依《賭博罪》將陳、周男移送法辦，23名賭客則依《社會秩序維護法》裁處。

▲基隆民宅藏天九牌職業賭場 警搜索逮25人查扣賭資118萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆民宅藏天九牌職業賭場，警搜索逮25人查扣賭資118萬元。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警第一分局結合推動「社區警政再出發」及「清源專案2.0」盤點高風險犯罪處所，督促警勤區、刑責區員警，針對轄內常遭檢舉及易隱藏的場所加強清查，發現在基隆市仁愛區愛三路一處民宅出入分子複雜，疑有從事賭博情事，立即成立探訪小組連日蒐證，並向基隆地方法院聲請核發搜索票。

14日凌晨2時許見時機成熟，持搜索票出動大批警力強力攻堅，當場查獲賭場負責人陳、周男及23名賭客在屋內聚賭，並查扣賭資118餘萬元（含抽頭金）、賭具及監視器等相關證物，警方將人全數帶返分局偵訊後，警訊後將陳、周男賭場負責人依《刑法》賭博罪嫌移送法辦，其餘23名賭客賭客則依《社會秩序維護法》裁處。

▲基隆民宅藏天九牌職業賭場 警搜索逮25人查扣賭資118萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方持搜索票出動大批警力強力攻堅。

基隆警第一分局長余中義呼籲，加強重要節日工作期間，沒有法律假期，將加強取締職業性賭場及公共場所賭博之情事，以端正社會良善風俗；同時加強防盜、防搶、防扒及其他刑案發生，以貫徹「治安平穩、民眾安心」之主軸，讓市民平安過好年。

▲基隆民宅藏天九牌職業賭場 警搜索逮25人查扣賭資118萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方現場查扣賭資118餘萬元（含抽頭金）、賭具及監視器等相關證物。

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