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利剪殺害女友還嗆目擊者「當作沒看到」！油漆工判刑15年定讞

▲▼殺,謀殺,刀子。（圖／CFP）

▲男子殺害女友後，還嗆聲目擊者，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園曾姓油漆工懷疑檳榔西施林姓女友外遇，2021年4月間衝到檳榔攤談判，曾男惱怒之下，竟持利剪刺殺女友頭、頸部，女友倒臥血泊慘死。曾男還對檳榔攤中的西施妹嗆聲「當作沒看到」。一二審均將曾男重判15年，案經上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

判決指出，曾男林女交往後同居，雙方時有口角、肢體衝突，曾男又曾有恫嚇林女的行為，林女憤而於2021年4月間搬出。搬出後曾男更落實心中懷疑女友偷吃的念頭，案發當天清晨5點多，曾男在臉書上發現林女與其他男子親密合照，質問林女，2人大吵一架；當天下午2點多，曾男就衝到林女任職的檳榔攤談判。

2人又大吵，檳榔攤的另一名西施嫌2人太吵影響生意，出言制止2人。曾男將林女拉到一旁休息中的薑母鴨店中繼續談判，由於曾男不斷質疑林女出軌，他就將身上預藏可拆成兩片的利剪取出，以雙手各持一片利剪的方式，恫嚇林女，並刺傷林女小腿。林女開始哀求，下跪求饒，但曾男更惱怒，雙手持利剪狂刺林女頭、頸、胸腹，林女因頸動脈銳器傷及氣管壁刺穿傷致血液噴濺而大量出血，引發出血性休克，倒臥在血泊中。

曾男犯案後離去，經過檳榔攤時，還對林女的同事說「當作沒看到」。林女同事等了許久，發現林女沒有回來上班，前往察看後，才發現已經發生命案，趕緊報警。林女送醫後不治，警方循線逮捕曾男，檢方依照「家暴殺人罪」對他提起公訴。

法院審理時曾男否認犯案，辯稱當時僅有刺傷林女小腿，懷疑是自己走了之後，有人進去傷害林女。法院比對凶器與林女身上傷口，並其他客觀證據，立刻戳破曾男瞎掰的說詞，一二審法院均將他重判有期徒刑15年。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

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