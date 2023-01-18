直擊高雄豪宅「墜樓慘案」！她喊「歪歪」下秒尖叫　地磚被砸碎

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區一棟豪宅大樓，日前有住戶請來搬家公司吊掛大型家具，8名壯丁小心翼翼的把長桌運到陽台，沒想到下一秒就發生「長桌墜樓」悲劇，女屋主嚇得驚聲尖叫。事故也導致女屋主自家陽台玻璃、磁磚破裂，還好沒有人受傷。

▲實心長板桌墜樓畫面曝。（圖／翻攝自記者爆料網）

社群《記者爆料網》上轉傳一段影片，畫面中可看到約8名搬家工人正將一塊長板桌推到陽台外，錄製影片的女子疑似為女屋主，邊錄邊喊「好恐怖喔」，這塊家具似乎又長又重，只見影片中的工人相當謹慎，並用無線電和外頭吊掛的同事對話。

雙方溝通完後，吊掛作業繼續進行，這時，長板桌有三分之二的面積都在陽台外，業者坦言「很冒險」，女屋主則說：「我怎麼感覺歪歪的阿」，沒想到下一秒就發生悲劇，整塊長板桌直接墜樓，全場工人傻眼，女屋主也嚇得狂尖叫。

記者重回現場，發現事發地點是在4樓的住戶，可見陽台玻璃明顯破裂，且大樓外的磁磚也被砸碎一角。當日曾直擊的民眾表示，當時搬家公司正在施工，他在一樓工作，突然聽到「碰」很大一聲，他出來外面看，才發現家具桌板從吊車上脫落掉到地板。

民眾說，搬家公司當時有管制禁行範圍，三角錐範圍擺很大一圈，還好沒有路人經過，而吊車工人也趕緊下車看是發生什麼狀況。

▲實心長板桌墜樓。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲住戶陽台玻璃碎裂。（圖／記者吳世龍攝）

▲實心長木桌板4樓墜落砸爛地磚。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄豪宅大樓發生家具墜樓慘案。（圖／記者吳世龍攝）